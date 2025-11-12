Vaya sorpresa que la cantante mexicana de origen español, Belinda de 36 años de edad, ha revelado a todos sus fans, pues estará estrenando nueva canción nada más ni menos que junto a la australiana Sia.
Luego de que Belinda y Sia Kate Isobelle Furler mejor conocida solo como Sia de 49 años de edad, confirmaron su colaboración musical.
Y por lo que la nueva canción de Belinda y Sia se estrenará esta misma semana para suerte de los fans, pues será el próximo viernes, 14 de noviembre de 2025.
Ante la sorpresa Belinda se mostró emocionada con la colaboración en esta nueva canción junto a Sia, asegurando que “necesito un pellizco” para creérsela.
¿Cómo se llama la nueva canción que estrenará Belinda junto a Sia?
La nueva canción que estrenará Belinda junto a Sia será bastante especial y que promete ser un hit de temporada.
Ya que la nueva canción que estrenará Belinda junto a Sia se titulará “Snowman”, por lo que será un tema navideño.
Nueva canción que estrenará Belinda junto a Sia que ya genera grandes expectativas entre los fans de ambas cantantes, pues apunta desde ya ha ser uno de los temas más escuchados en esta Navidad 2025.
Asimismo, se espera que “Snowman”, nueva canción que estrenará Belinda junto a Sia sea un tema bastante popero, género del cual las dos cantantes son todas unas expertas.
Acá te estaremos dando todos los detalles de “Snowman”, nueva canción que estrenará Belinda junto a Sia en cuanto se estrene para que la disfrutes.