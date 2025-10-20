Belinda -de 36 años de edad- rompió en llanto mientras cantaba ‘Lus sin gravedad’ en Guadalajara; esta es la historia detrás de la canción.
La cantante se presentó en las Fiestas de octubre en Guadalajara y en medio de su canción comenzó a llorar, situación que enterneció a sus fans.
Belinda lloró mientras cantaba ‘Lus sin gravedad’
Belinda se encontraba cantando y durante la segunda estrofa de ‘Luz sin gravedad’ comenzó a llorar y su reacción se volvió viral.
‘Luz sin gravedad’ pertenece al álbum Utopía , lanzado en 2007 y es una de las canciones más famosas de Belinda.
Esta canción habla del desamor y el duelo que si vive tras una separación.
La canción fue compuesta por Belinda, por lo que la canción tiene una parte personal de la cantante.
‘Luz sin gravedad’ explora la soledad y el desapego de una persona hacia alguien que quiso, y que no volverá.
La frase “No sé cómo te podré olvidar”, refleja dolor e incertidumbre tras dejar ir a alguien importante.
La canción de Belinda es un ‘himno’ hacia el amor que se convierte en dolor tras una ruptura o distanciamiento.
Esta es la letra de ‘Luz sin gravedad’, la canción que hizo llorar a Belinda
‘Luz sin gravedad’ es una de las canciones más melancólicas de Belinda y esto dice la letra:
Sola, recordando
Mientras los segundos van pasando
No sé cómo te podré olvidar
Cae la lluvia en la ventana
Dibujando tu mirada
Un instante es una eternidad
Estoy cansada de soñar
Sin tiConfundir la realidad
Y no sé si volverás
Para amarme y esperar
Sin pedirme nada más
Si pudiera ser verdad
Ya no habría oscuridad
En cada historia, hay un final
En cada amor, hay desamor
En cada encuentro, hay una ilusión
Somos tanta gente
Sola y diferente
Amar es ir contigo hasta morir
Y no sé si volverás
Para amarme y esperar
Sin pedirme nada más
Si pudiera ser verdad
Ya no habría oscuridad
Y no sé si volverás
Para amarme y esperar
Sin pedirme nada más
Si pudiera ser verdad
Ya no habría oscuridad
Solo luz sin gravedadSi pudiera ser verdad
Ya no habría oscuridad
Ya no habría oscuridad
Sola, recordandoMientras los segundos van pasando
No sé cómo te podré olvidar