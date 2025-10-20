Belinda -de 36 años de edad- rompió en llanto mientras cantaba ‘Lus sin gravedad’ en Guadalajara; esta es la historia detrás de la canción.

La cantante se presentó en las Fiestas de octubre en Guadalajara y en medio de su canción comenzó a llorar, situación que enterneció a sus fans.

Belinda lloró mientras cantaba ‘Lus sin gravedad’

Belinda se encontraba cantando y durante la segunda estrofa de ‘Luz sin gravedad’ comenzó a llorar y su reacción se volvió viral.

‘Luz sin gravedad’ pertenece al álbum Utopía , lanzado en 2007 y es una de las canciones más famosas de Belinda.

Esta canción habla del desamor y el duelo que si vive tras una separación.

La canción fue compuesta por Belinda, por lo que la canción tiene una parte personal de la cantante.

‘Luz sin gravedad’ explora la soledad y el desapego de una persona hacia alguien que quiso, y que no volverá.

La frase “No sé cómo te podré olvidar”, refleja dolor e incertidumbre tras dejar ir a alguien importante.

La canción de Belinda es un ‘himno’ hacia el amor que se convierte en dolor tras una ruptura o distanciamiento.

Belinda llora mientras cantaba 'Luz sin gravedad' en Guadalajara (Especial)

Esta es la letra de ‘Luz sin gravedad’, la canción que hizo llorar a Belinda

‘Luz sin gravedad’ es una de las canciones más melancólicas de Belinda y esto dice la letra:

Sola, recordando

Mientras los segundos van pasando

No sé cómo te podré olvidar

Cae la lluvia en la ventana

Dibujando tu mirada

Un instante es una eternidad

Estoy cansada de soñar

Sin tiConfundir la realidad

Y no sé si volverás

Para amarme y esperar

Sin pedirme nada más

Si pudiera ser verdad

Ya no habría oscuridad

En cada historia, hay un final

En cada amor, hay desamor

En cada encuentro, hay una ilusión

Somos tanta gente

Sola y diferente

Amar es ir contigo hasta morir

Y no sé si volverás

Para amarme y esperar

Sin pedirme nada más

Si pudiera ser verdad

Ya no habría oscuridad

Y no sé si volverás

Para amarme y esperar

Sin pedirme nada más

Si pudiera ser verdad

Ya no habría oscuridad

Solo luz sin gravedadSi pudiera ser verdad

Ya no habría oscuridad

Ya no habría oscuridad

Sola, recordandoMientras los segundos van pasando

No sé cómo te podré olvidar