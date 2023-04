La cantante Paquita la del Barrio celebro su cumpleaños 76 con emotivo regreso y último palenque en la Feria del Caballo Texcoco 2023.

Entre lágrimas y abrazos la cantante de ranchero Paquita la del Barrio festejo sus 76 años de vida y también su despedida de su ultimo palenque en Texcoco debido a problemas de salud.

Paquita la del Barrio dice adiós a los Palenques en la Feria de Texcoco donde cantó por primera vez hace más de 40 años.

Paquita la del Barrio ha sufrido problemas de salud desde el mes de febrero a causa de intensos dolores en el nervio ciático debido a una disfunción.

Debido a esto tuvo que cancelar una presentación en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Como toda una profesional Paquita la del Barrio se presentó este fin de semana en el escenario donde actuó por primera vez en 1984 en la Feria del Caballo Texcoco 2023.

La interprete de “Rata de dos patas” a pesar de su condición se entregó a su publico donde canto grandes éxitos y sus seguidores la recibieron con mucho amor y cariño.

La cantante estuvo cantando sentada en un sillón que gracias a unos asistentes la movían para que el público pudiera verla.

“Me da pena presentarme así, pero no les podía fallar agradezco su cariño y amor, sigan orando por mí. “Como pude les cumplí. No me gusta trabajar así, pero la vida es así, la vida nos cobra todo... Muchas gracias por haberme acompañado, desde 1947 hasta el 2023, pero sus aplausos esos los traigo aquí, esos se van conmigo hasta la tumba”.

Paquita la del Barrio