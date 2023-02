Paquita la del Barrio se escapó de la muerte. La propia cantante confirmó que ya está fuera de peligro, luego de atravesar por un delicado estado de salud.

El sábado 11 de febrero, Paquita la del Barrio canceló el concierto que ofrecería en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México.

En su momento, Francisco Torres, representante de Paquita la del Barrio, informó que la cantante llevaba días padeciendo fuertes dolores de ciática que la llevaron al hospital.

Paquita la del Barrio no ha podido despertar por los efectos de la morfina

Desde entonces, comenzaron a circular rumores que ponían a Paquita la del Barrio al borde de la muerte por la posible sobredosis de un medicamento que no la dejaba despertar.

El lunes 13 de febrero, Paquita la del Barrio desmintió esas versiones, con un comunicado en Instagram, afirmando que había despertado desde el domingo, pero necesitaba más días para que el efecto del medicamento pasara.

Aunque el documento tranquilizó a sus fans, la duda sobre su estado continuaba, pues seguía sin aparecer públicamente.

Ante ello, el jueves 16 de febrero Paquita la del Barrio envió un mensaje de audio a su público a través del programa ‘Chisme No Like’.

En la grabación, Paquita la del Barrio agradeció a la gente por estar pendiente de su salud y, haciendo referencia al grave estado en el que se encontró, aseguró:

“Me escapé, no sé si del cielo o del infierno, realmente no les puedo decir, pero Dios me ha dado permiso de seguir existiendo””

Paquita la del Barrio