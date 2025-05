María León -de 39 años de edad- vivió un incómodo momento con un lava carros en pleno concierto en Hermosillo, Sonora, quien le arrebató el micrófono.

De acuerdo con varios medios e internautas, el hombre interrumpió a María León para enviar un mensaje sobre su trabajo.

El video de cómo un lava carros le arrebató el micrófono a María León durante su concierto del sábado 24 de mayo en Hermosillo, Sonora, se hizo viral.

María León se encontraba interpretando El eco de tu voz en el Foro Alonso Vidal de las Fiestas del Pitic 2025, cuando sucedieron los hechos.

De acuerdo con los asistentes, el hombre pedía estar al escenario y subió sin autorización de la cantante, quien intentó continuar cantando.

El hombre tomó el micrófono y, tras presentarse como un lava carros, destacó que trabajaba honradamente para comer.

“Gente, es para un taco, no hago daño, yo no le he hecho daño a nadie, yo todo el día lavo ahí, yo lavo carros todos los días honradamente”.

Lava carros