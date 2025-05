María León -de 38 años de edad- reitera que no tiene una relación con Yahir, pero todos sabemos que la química entre ellos es innegable.

Yahir -de 45 años de edad- y María León estrenaron en 2024, Fuego, una candente colaboración que hizo creer a muchos que entre ellos hay algo más que una amistad.

Ambos cantantes unieron sus talentos para presentarse próximamente en el Teatro Metropólitan y fueron cuestionados sobre su “relación”.

Aunque Yahir y María León tienen gran química musical, la cantante volvió a aclarar que no existe nada más que una amistad con su compañero.

El dúo ofreció una conferencia de prensa para hablar de su próximo concierto y fueron cuestionados sobre su supuesto romance.

María León expresó que estaba muy contenta de su nuevo proyecto con Yahir y ambos estaban muy emocionados por sus conciertos.

La cantante explicó que lo que las personas ven como una complicidad amorosa es el cariño y amistad que hay entre ellos, quienes llevan meses trabajando en este proyecto.

“Pues no, no andamos, me apena desilusionarlos, lo digo en tono triste porque mucha gente acaba de decir: ‘¡Ahhh!’ entendemos perfectamente hasta donde llegan los comentarios”

María León