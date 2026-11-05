El Auditorio Nacional de la CDMX recibe en concierto a la cantante española Aitana del 5 al 7 de noviembre.

Así que arma el itinerario y no te pierdas de nada con los detalles de horario y hora en la que terminan los conciertos de Aitana en el Auditorio Nacional:

Jueves 5 y viernes 6 de noviembre

Apertura de puertas 6:30 de la tarde Hora de los conciertos: 8:30 de la noche en punto Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de la 10:30 de la noche

Sábado 7 de noviembre

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto Hora en la que terminan el concierto: Alrededor de la 10:00 de la noche

Telonero: Sin telonero

Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Aitana en Auditorio Nacional (Aitana )

Cuarto Azul World Tour de Aitana del 5 al 7 de noviembre en el Auditorio Nacional

Aitana está de regreso a México como parte de la gira Cuarto Azul World Tour del 5 al 7 de noviembre en el Auditorio Nacional

Así que ya tienes todos los detalles para disfrutar como se debe del concierto de Aitana en el Auditorio Nacional.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios.