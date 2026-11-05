La gira Cuarto Azul World Tour de la española Aitana se presenta en concierto del 5 al 7 de noviembre en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Así que ten todo listo, que ya te dejamos los detalles completos de setlist y telonero para los conciertos de Aitana en el Auditorio Nacional:

Jueves 5 y viernes 6 de noviembre

Apertura de puertas 6:30 de la tarde Hora de los conciertos: 8:30 de la noche en punto Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de la 10:30 de la noche

Sábado 7 de noviembre

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto Hora en la que terminan el concierto: Alrededor de la 10:00 de la noche

Telonero: Sin telonero

Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Aitana en Auditorio Nacional (Aitana )

Posible setlist para Aitana en el Auditorio Nacional del 5 al 7 de noviembre

Promocionando su cuarto álbum de estudio titulado CUARTO AZUL, la española Aitana llega al Auditorio Nacional del 5 al 7 de noviembre con conciertos que prometen.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Aitana en el Auditorio Nacional sean los siguientes: