La gira Cuarto Azul World Tour de la española Aitana se presenta en concierto del 5 al 7 de noviembre en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Así que ten todo listo, que ya te dejamos los detalles completos de setlist y telonero para los conciertos de Aitana en el Auditorio Nacional:

  • Jueves 5 y viernes 6 de noviembre
  1. Apertura de puertas 6:30 de la tarde
  2. Hora de los conciertos: 8:30 de la noche en punto
  3. Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de la 10:30 de la noche
  • Sábado 7 de noviembre
  1. Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  2. Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
  3. Hora en la que terminan el concierto: Alrededor de la 10:00 de la noche
  • Telonero: Sin telonero
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
Aitana en Auditorio Nacional
Aitana en Auditorio Nacional (Aitana )

Posible setlist para Aitana en el Auditorio Nacional del 5 al 7 de noviembre

Promocionando su cuarto álbum de estudio titulado CUARTO AZUL, la española Aitana llega al Auditorio Nacional del 5 al 7 de noviembre con conciertos que prometen.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Aitana en el Auditorio Nacional sean los siguientes:

  1. 6 DE FEBRERO
  2. SEGUNDO INTENTO
  3. DUELE UN MONTÓN DESPEDIRME DE TI
  4. NO TE HAS IDO Y YA TE EXTRAÑO
  5. + (MÁS)
  6. TRANKIS
  7. CUARTO AZUL
  8. CUANDO HABLES CON ÉL
  9. Los Ángeles
  10. miamor
  11. AQYNE
  12. 24 Rosas
  13. DESDE QUE YA NO HABLAMOS
  14. MÚSICA EN EL CIELO
  15. Vas a quedarte
  16. Mon Amour
  17. LAS BABYS
  18. EN EL CENTRO DE LA CAMA
  19. EX EX EX
  20. LÍA
  21. LA CHICA PERFECTA
  22. CONEXIÓN PSÍQUICA
  23. SUPERESTRELLA