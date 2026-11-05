La gira Cuarto Azul World Tour de la española Aitana se presenta en concierto del 5 al 7 de noviembre en el Auditorio Nacional de la CDMX.
Así que ten todo listo, que ya te dejamos los detalles completos de setlist y telonero para los conciertos de Aitana en el Auditorio Nacional:
- Jueves 5 y viernes 6 de noviembre
- Apertura de puertas 6:30 de la tarde
- Hora de los conciertos: 8:30 de la noche en punto
- Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de la 10:30 de la noche
- Sábado 7 de noviembre
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Hora en la que terminan el concierto: Alrededor de la 10:00 de la noche
- Telonero: Sin telonero
- Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
Posible setlist para Aitana en el Auditorio Nacional del 5 al 7 de noviembre
Promocionando su cuarto álbum de estudio titulado CUARTO AZUL, la española Aitana llega al Auditorio Nacional del 5 al 7 de noviembre con conciertos que prometen.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Aitana en el Auditorio Nacional sean los siguientes:
- 6 DE FEBRERO
- SEGUNDO INTENTO
- DUELE UN MONTÓN DESPEDIRME DE TI
- NO TE HAS IDO Y YA TE EXTRAÑO
- + (MÁS)
- TRANKIS
- CUARTO AZUL
- CUANDO HABLES CON ÉL
- Los Ángeles
- miamor
- AQYNE
- 24 Rosas
- DESDE QUE YA NO HABLAMOS
- MÚSICA EN EL CIELO
- Vas a quedarte
- Mon Amour
- LAS BABYS
- EN EL CENTRO DE LA CAMA
- EX EX EX
- LÍA
- LA CHICA PERFECTA
- CONEXIÓN PSÍQUICA
- SUPERESTRELLA