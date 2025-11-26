Mi Amigo Invencible ofrecerá un concierto en CDMX. Estos son los precios, fechas y preventa para verlos en el Lunario.

La banda de rock Mi Amigo Invencible regresa a la Ciudad de México para dar un concierto inolvidable.

Precios de boletos para el concierto de Mi Amigo Invencible en el Lunario

Toma en cuenta que los precios de boletos para el concierto de Mi Amigo Invencible en el Lunario son estos:

Sección General: 930 pesos

Sección VIP: mil 116 pesos

La entradas podrán adquirirse vía Ticketmaster y estará limitada a ocho boletos por transacción.

Mi Amigo Invencible en CDMX (Mi Amigo Invencible / Facebook)

Fechas para el concierto de Mi Amigo Invencible en el Lunario

Las fechas y horarios para el concierto de Mi Amigo Invencible en el Lunario son los siguientes:

Fecha del concierto: sábado 2 de mayo 2026

Inicio del concierto: 8:30 de la noche

Duración: 1 hora y media aproximadamente

Fin del concierto: 10:00 de la noche

Mi Amigo Invencible en CDMX (Mi Amigo Invencible / Facebook)

Preventa para el concierto de Mi Amigo Invencible en el Lunario

La preventa de boletos para el concierto de Mi Amigo Invencible en el Lunario ya arrancó este miércoles 26 de noviembre.

En el caso de la venta general, esta ocurrirá un día después, es decir el jueves 27 de noviembre a las 11 de la mañana.

Usuarios con tarjeta Banamex podrán comprar los boletos con hasta 3 meses sin intereses en pagos que superen los 3 mil pesos.