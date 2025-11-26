Mi Amigo Invencible ofrecerá un concierto en CDMX. Estos son los precios, fechas y preventa para verlos en el Lunario.
La banda de rock Mi Amigo Invencible regresa a la Ciudad de México para dar un concierto inolvidable.
Precios de boletos para el concierto de Mi Amigo Invencible en el Lunario
Toma en cuenta que los precios de boletos para el concierto de Mi Amigo Invencible en el Lunario son estos:
- Sección General: 930 pesos
- Sección VIP: mil 116 pesos
La entradas podrán adquirirse vía Ticketmaster y estará limitada a ocho boletos por transacción.
Fechas para el concierto de Mi Amigo Invencible en el Lunario
Las fechas y horarios para el concierto de Mi Amigo Invencible en el Lunario son los siguientes:
- Fecha del concierto: sábado 2 de mayo 2026
- Inicio del concierto: 8:30 de la noche
- Duración: 1 hora y media aproximadamente
- Fin del concierto: 10:00 de la noche
Preventa para el concierto de Mi Amigo Invencible en el Lunario
La preventa de boletos para el concierto de Mi Amigo Invencible en el Lunario ya arrancó este miércoles 26 de noviembre.
En el caso de la venta general, esta ocurrirá un día después, es decir el jueves 27 de noviembre a las 11 de la mañana.
Usuarios con tarjeta Banamex podrán comprar los boletos con hasta 3 meses sin intereses en pagos que superen los 3 mil pesos.