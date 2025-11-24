La banda de rock originaria de Suecia, The Hives regresa a México en 2026 para un concierto en el Teatro Metropólitan.
Concierto de The Hives en el Teatro Metropólitan en 2026 del cual ya tenemos los detalles de fecha, boletos y demás para que no te pierdas de ver su show:
- Fecha: miércoles 11 de febrero de 2026
- Hora: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin información
- Preventa Banamex: 26 de noviembre 2025 a las 11:00 de la mañana
- Venta general: 27 de noviembre 2025 a partir de las 11:00 am
- Boletera: Ticketmaster
- Precios de boletos: Aún sin revelarse
The Hives ofrecerá concierto íntimo en el Teatro Metropólitan
El Teatro Metropólitan de la CDMX será la sede para el concierto íntimo de la banda sueca The Hives en 2026.
Concierto de The Hives en el Teatro Metropólitan que promete ser una noche llena de mucho rock.
Pese a desconocerse los precios de boletos, ya se conoce la distribución de localidades para el concierto de The Hives en el Teatro Metropólitan, siendo de la siguiente forma:
- Preferente A
- Preferente AA
- Preferente B
- Preferente BB
- Balcón C
- Balcón D
- Balcón E
- Personas con discapacidad
Si deseas acudir por tus boletos en taquillas con la venta general, recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.
Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.