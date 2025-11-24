La banda de rock originaria de Suecia, The Hives regresa a México en 2026 para un concierto en el Teatro Metropólitan.

Concierto de The Hives en el Teatro Metropólitan en 2026 del cual ya tenemos los detalles de fecha, boletos y demás para que no te pierdas de ver su show:

Fecha: miércoles 11 de febrero de 2026

Hora: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin información

Preventa Banamex: 26 de noviembre 2025 a las 11:00 de la mañana

Venta general: 27 de noviembre 2025 a partir de las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precios de boletos: Aún sin revelarse

¡Prepárense para un frenesí musical! ¡The Hives regresan a México el próximo 11 de febrero! 💥💥💥#PreventaBanamex: 26 de noviembre.

Venta general a partir del 27 de noviembre. pic.twitter.com/SYcrbwlIcB — Ocesa Rock (@ocesa_rock) November 24, 2025

The Hives ofrecerá concierto íntimo en el Teatro Metropólitan

El Teatro Metropólitan de la CDMX será la sede para el concierto íntimo de la banda sueca The Hives en 2026.

Concierto de The Hives en el Teatro Metropólitan que promete ser una noche llena de mucho rock.

Pese a desconocerse los precios de boletos, ya se conoce la distribución de localidade s para el concierto de The Hives en el Teatro Metropólitan, siendo de la siguiente forma:

Preferente A

Preferente AA

Preferente B

Preferente BB

Balcón C

Balcón D

Balcón E

Personas con discapacidad

Si deseas acudir por tus boletos en taquillas con la venta general, recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.