El dúo noruego de indie pop - folk, Kings of Convenience regresa a México con concierto en el Auditorio BB de la CDMX en 2026.

Concierto de Kings of Convenience del cual ya te tenemos los detalles desde fecha, boletos y demás para que no te pierdas de verlos en el Auditorio BB:

Fecha: Martes 17 de febrero de 2026

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Venta general de boletos y taquillas del Auditorio BB: 22 de octubre 2025

Boletera: Boletia

Precio de boletos: Aún sin revelarse

Kings of Convenience regresa a la CDMX con concierto especial en el Auditorio BB

El regreso del icónico dúo formado por Erlend Øye y Eirik Glambek Bøe -ambos de 49 años de edad-, Kings of Convenience a la CDMX será especial.

Pues Kings of Convenience en el Auditorio BB se trata de un concierto especial, pues su presentación se titula B Sides: Un setlist sin igual.

Concierto de Kings of Convenience en el Auditorio BB en el que estarán tocando “las joyas ocultas de su catálogo: esas canciones que viven entre los márgenes, las que los fans guardan con devoción y rara vez suenan en vivo”.

Kings of Convenience (@kingsofconvenience / Instagram)

Si deseas ir por tus boletos directo a taquillas, recuerda que el Auditorio BB es el recinto que se ubica en la calle de Tlaxcala número 160 en la colonia Hipódromo Condesa de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayores indicaciones, la manera más sencilla de llegar al Auditorio BB es por los servicios de transporte público Metro y Metrobús.

Mientras que por Metro deberás utilizar la Línea 9, mientras que en Metrobús la Línea 1, para ambos la bajada es en la estación Chilpancingo.