Vans Warped Tour 2026 confirma dos fechas en México en septiembre

Tras los rumores, ahora ya es una realidad el festival de música Vans Warped Tour 2026 en México con dos fechas en concierto para el mes de septiembre.

Por lo que la primera edición del Vans Warped Tour 2026 en México está programada para suceder el fin de semana del 12 y 13 de septiembre del próximo año.

Asimismo, medios estadounidenses confirmaron que esta edición del Vans Warped Tour 2026 en México tendrá lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Además de la edición para México, Vans Warped Tour 2026 también confirmó sedes y fechas para:

13 y 14 de junio 2026 en Washington, D.C. en el Festival Grounds at RFK Campus

25 y 26 de julio 2026 en Long Beach en el Shoreline Waterfront

21 y 22 de agosto 2026 en Montreal en el Parc Jean-Drapeau

14 y 15 de noviembre 2026 en Orlando en el Camping World Stadium Campus

¿Cuándo es la fecha de venta de boletos para Vans Warped Tour 2026 en México? Así podrás registrarte

Vans Warped Tour 2026 en México también ya anunció la fecha de venta para sus boletos, los cuales podrás conseguir previo registro.

A esto la fecha de venta de boletos por abonos para el Vans Warped Tour 2026 en México será el 2 de diciembre de 2025, aún se desconoce horario y boletera.

Mientras que para poder acceder a la venta de boletos para Vans Warped Tour 2026 en México deberás registrarte en https://www.vanswarpedtour.com/mexico

Donde deberás llenar el formulario con nombre, correo y enviar para poder acceder a los boletos para Vans Warped Tour 2026 en México.