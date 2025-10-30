La legendaria banda del thrash metal, Megadeth regresa en concierto a México en 2026 para presentarse en la Arena CDMX.

Concierto de Megadeth en la Arena CDMX 2026 del cual ya te tenemos todos los detalles de fechas, boletos y demás para que no te los pierdas de ver en vivo:

Fecha: Domingo 10 de mayo de 2026

Hora: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin información al respeto

Preventa Banco Azteca: 10 y 11 de noviembre 2025, a las 10:00 de la mañana

Venta general y taquillas de la Arena CDMX: 12 de noviembre 2025, desde las 10:00 am

Boletera: Superboletos

Precio de boletos: Aún sin revelarse

Asimismo, Megadeth tendrá 2 fechas más en concierto en México, pues además de presentarse en la Arena CDMX en 2026, también lo harán en:

Viernes 8 de mayo de 2026 en la Arena Monterrey, Nuevo León Miércoles 13 de mayo de 2026 en Arena Guadalajara, Jalisco

Para la venta de boletos en estas fechas de Megadeth en concierto, aplica las mismas indicaciones que la fecha para la CDMX.

La legendaria banda @Megadeth llega al escenario de la #ArenaCDMX el 10 de mayo de 2026 con un ritual de energía brutal que no te puedes perder 💥🎸



Preventa Banco Azteca: 10 y 11 de noviembre, 10:00 am

Venta general: 12 de noviembre, 10:00 am en https://t.co/2HH3G9Bf9G pic.twitter.com/5pOjmUv8VU — Arena CDMX (@ArenaCdMexico) October 30, 2025

Megadeth en México se despide de los escenario con su gira This Was Our Life Tour 2026

Después de cuatro décadas de Megadeth y su thrash metal, la banda se despedirá de los escenarios en concierto.

Por lo que México será uno de los lugares a donde llega Megadeth con su gira This Was Our Life Tour 2026.

Pese a que aún se desconoce el precio de los boletos, se espera que la distribución de localidades en la Arena CDMX para Megadeth sea de la siguiente forma:

VIP

Zona Elektra

Rojo

Zona Mercado Libre

Amarillo

Zona Zapata

Zona Toyota

Zona Pepsi

Zona Boing

Zona Meg:

Zona Banco

Azteca Verde

Zona Miniso

Zona Mccormick

Personas con discapacidad

Aqua

Sp Platino Vl

Sp Oro Vl

Sp Platino

Sp Oro

Morado

Celeste

Gris

Gris Vl

Café

Café Vl

Rosa

Rosa Vl

Si deseas acudir por tus boletos directo en taquillas, recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.