La legendaria banda del thrash metal, Megadeth regresa en concierto a México en 2026 para presentarse en la Arena CDMX.
Concierto de Megadeth en la Arena CDMX 2026 del cual ya te tenemos todos los detalles de fechas, boletos y demás para que no te los pierdas de ver en vivo:
- Fecha: Domingo 10 de mayo de 2026
- Hora: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin información al respeto
- Preventa Banco Azteca: 10 y 11 de noviembre 2025, a las 10:00 de la mañana
- Venta general y taquillas de la Arena CDMX: 12 de noviembre 2025, desde las 10:00 am
- Boletera: Superboletos
- Precio de boletos: Aún sin revelarse
Asimismo, Megadeth tendrá 2 fechas más en concierto en México, pues además de presentarse en la Arena CDMX en 2026, también lo harán en:
- Viernes 8 de mayo de 2026 en la Arena Monterrey, Nuevo León
- Miércoles 13 de mayo de 2026 en Arena Guadalajara, Jalisco
Para la venta de boletos en estas fechas de Megadeth en concierto, aplica las mismas indicaciones que la fecha para la CDMX.
Megadeth en México se despide de los escenario con su gira This Was Our Life Tour 2026
Después de cuatro décadas de Megadeth y su thrash metal, la banda se despedirá de los escenarios en concierto.
Por lo que México será uno de los lugares a donde llega Megadeth con su gira This Was Our Life Tour 2026.
Pese a que aún se desconoce el precio de los boletos, se espera que la distribución de localidades en la Arena CDMX para Megadeth sea de la siguiente forma:
- VIP
- Zona Elektra
- Rojo
- Zona Mercado Libre
- Amarillo
- Zona Zapata
- Zona Toyota
- Zona Pepsi
- Zona Boing
- Zona Meg:
- Zona Banco
- Azteca Verde
- Zona Miniso
- Zona Mccormick
- Personas con discapacidad
- Aqua
- Sp Platino Vl
- Sp Oro Vl
- Sp Platino
- Sp Oro
- Morado
- Celeste
- Gris
- Gris Vl
- Café
- Café Vl
- Rosa
- Rosa Vl
Si deseas acudir por tus boletos directo en taquillas, recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.
Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.