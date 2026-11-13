Taylor Swift regresará al escenario de los Country Music Association Awards (CMA) el próximo 18 de noviembre de 2026, durante la edición número 60 de la premiación, que se celebrará en el Bridgestone Arena de Nashville, Tennessee.

La participación de Taylor Swift fue anunciada por la Country Music Association y ABC este 13 de noviembre, en donde su presentación marcará su primera actuación musical en los CMA Awards desde 2013, cuando interpretó una versión acústica de Red, acompañada por Vince Gill y Alison Krauss.

¿Por qué Taylor Swift estuvo 13 años sin cantar en los CMA Awards?

La ausencia de Taylor Swift de las actuaciones de los CMA Awards no significó una ruptura definitiva con la música country, pues la cantante comenzó su carrera dentro del género y asistió por primera vez a la ceremonia en 2006.

En 2009 hizo historia al convertirse en la artista más joven en ganar el premio a Artista del Año en los CMA Awards, reconocimiento que también obtuvo en 2011.

Para el 2013, Taylor Swift recibió el Pinnacle Award y, aunque no volvió a cantar en la ceremonia de los CMA Awards, participó como presentadora en 2016.

Su regreso en 2026 representa un nuevo acercamiento a sus raíces musicales y coincide con su nominación a Sencillo del Año por I Knew It, I Knew You, tema que forma parte de la banda sonora de Toy Story 5.

¿Taylor Swift podría ser nominada al Oscar 2027?

La canción para Toy Story 5, también coloca a Taylor Swift en la conversación rumbo a los Oscar 2027, pues figura entre las posibles contendientes a Mejor Canción Original.

Es decir que con esta canción escrita especialmente para la película de Toy Story, Taylor Swift busca conseguir su primera nominación a los premios de la Academia.

Aunque todavía no tiene asegurado un lugar entre los nominados, Taylor Swift ha realizado actividades de promoción para impulsar la canción durante la temporada de premios; no obstante, cabe recordar que la lista definitiva de nominaciones a los Premios Oscar se anunciará el 21 de enero de 2027.

Así, el regreso de Taylor Swift a los CMA Awards cuya edición estará conducida por Lainey Wilson e incluirá actuaciones de Luke Combs, Ella Langley y Chris Stapleton, ocurre en un momento importante en la carrera de Swift, con una nueva conexión con la música country y la posibilidad de sumar un reconocimiento cinematográfico a su trayectoria.