Taylor Swift no deja de sorprender a sus fans, tras revelar el tracklist de The Life of a Showgirl: The Encore, mismo que incluye su nuevo sencillo Patient Zero.

The Life of a Showgirl: The Encore incluyendo cuatro canciones nuevas de Taylor Swift: Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding y Babylon, tras su anterior álbum The Life of a Showgirl de 2025.

Mientras que el tracklist de The Life of a Showgirl: The Encore con Patient Zero de Taylor Swift se complete con 16 temas en total, las cuales son:

  1. The Fate of Ophelia
  2. Elizabeth Taylor
  3. Opalite
  4. Father Figure
  5. Eldest Daughter
  6. Ruin The Friendship
  7. Actually Romantic
  8. Wi$h Li$t
  9. Wood
  10. CANCELLED!
  11. Honey
  12. The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)
  13. Patient Zero
  14. Cleveland!
  15. Pink Clouding
  16. Babylon

The Life of a Showgirl: The Encore con Patient Zero de Taylor Swift se estrena el 25 de septiembre

El próximo viernes 25 de septiembre será el estreno de The Life of a Showgirl: The Encore con Patient Zero de Taylor Swift.

The Life of a Showgirl: The Encore con Patient Zero de Taylor Swift ya se puede ordenar o guardar en tu plataforma de streaming música de tu preferencia.

Sorpresa para los swifties con The Life of a Showgirl: The Encore, que disipa los rumores que apuntaba a un nuevo disco de Taylor Swift, sin embargo, si es la edición especial que fans querían de su álbum en 2025.