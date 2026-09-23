Taylor Swift no deja de sorprender a sus fans, tras revelar el tracklist de The Life of a Showgirl: The Encore, mismo que incluye su nuevo sencillo Patient Zero.
The Life of a Showgirl: The Encore incluyendo cuatro canciones nuevas de Taylor Swift: Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding y Babylon, tras su anterior álbum The Life of a Showgirl de 2025.
Mientras que el tracklist de The Life of a Showgirl: The Encore con Patient Zero de Taylor Swift se complete con 16 temas en total, las cuales son:
- The Fate of Ophelia
- Elizabeth Taylor
- Opalite
- Father Figure
- Eldest Daughter
- Ruin The Friendship
- Actually Romantic
- Wi$h Li$t
- Wood
- CANCELLED!
- Honey
- The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)
- Patient Zero
- Cleveland!
- Pink Clouding
- Babylon
The Life of a Showgirl: The Encore con Patient Zero de Taylor Swift se estrena el 25 de septiembre
El próximo viernes 25 de septiembre será el estreno de The Life of a Showgirl: The Encore con Patient Zero de Taylor Swift.
The Life of a Showgirl: The Encore con Patient Zero de Taylor Swift ya se puede ordenar o guardar en tu plataforma de streaming música de tu preferencia.
Sorpresa para los swifties con The Life of a Showgirl: The Encore, que disipa los rumores que apuntaba a un nuevo disco de Taylor Swift, sin embargo, si es la edición especial que fans querían de su álbum en 2025.