A unos días de que Taylor Swift -33 años- de sus conciertos en México, muchos de los swifties, aseguran que la cantante podría dar un anuncio en el Foro Sol.

Taylor Swift se presentará los días 24, 25, 26 y 27 de agosto en el Foro Sol de la CDMX; sin embargo, algo ha extrañado a los swifties: que la cantante no ha hecho anuncio.

Usualmente, Taylor Swift coloca una publicación en su Instagram después de haberse presentado en un lugar y anuncia su siguiente parada con The Eras Tour, algo que no ha hecho con México.

Y es que a tan solo 3 días de que Taylor Swift de sus conciertos en México, la cantante no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre el inicio de su gira internacional.

Lo cual ha llenado de especulaciones a los swifties -fans de Taylor Swift-, y algunos hasta aseguran que podría hacer un anuncio.

Esta es la teoría de los swifties del porqué Taylor Swift daría un anuncio en un concierto de México

Taylor Swift está a punto de presentarse en México con cuatro conciertos en el Foro Sol; no obstante, la cantante no ha hecho publicación alguna sobre esto.

Y aunque algunos usuarios han pensado que es porque Taylor Swift realmente no quiere presentarse en México, otros aseguran que es porque tiene un anuncio importante que daría en México.

No es un secreto que a Taylor Swift le gusta dar pistas de lo que vendrá a sus fans, siendo ya un juego entre el fandom y ella.

Por lo que muchos fans de Taylor Swift aseguran que la razón del porque no ha publicado algo sobre sus próximas presentaciones en México es porque piensa anunciar algo en uno de sus conciertos.

Y es que el próximo 25 de agosto es el aniversario de la canción ‘Look What You Made Me Do’ de su disco Reputation el cual salió en 2017.

Coincidiendo justamente con uno de sus conciertos en México el próximo 25 de agosto, en donde aseguran Taylor Swift podría dar algún anuncio.

Aseguran que Taylor Swift tiene reservada una publicación especial para cuando esté en México

Aunque Taylor Swift no se ha pronunciado sobre sus próximas presentaciones en el Foro Sol de México, algunos swifties ya tienen la teoría de que sería porque tiene un importante anuncio.

Es decir que Taylor Swift se estaría reservando esta publicación par dar algún tipo de anuncio ante sus fans durante este concierto en México.

Además que al buscar en Google, el Instagram de Taylor Swift aparece con 602 publicaciones y, al entrar a su perfil solamente tiene 601.

Cabe mencionar que el archivar publicaciones es algo que Taylor Swift ya ha hecho en su Instagram, reservando anuncios importantes como el de sus regrabaciones o fechas internacionales.

No obstante habría que esperar hasta el próximo 24 o 25 de agosto, ya sea en sus conciertos en México o en su Instagram para saber si es que esta teoría de los swifties se cumple.

Taylor Swift daría un anuncio en sus conciertos en México, según fans (@taylorswift / Instagram)