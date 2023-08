Durante el sexto y último concierto de Taylor Swift -33 años- en Los Ángeles con The Eras Tour, los fans notaron que Karlie Kloss estaba entre los presentes disfrutando del show.

Y es que para todos los fans de Taylor Swift -swifties-, el que la supermodelo de Victoria’s Secret, Karlie Kloss -31 años- estuviera en el concierto de The Eras Tour, fue toda una sorpresa.

Pues desde el 2015 que no se sabía nada de Karlie Kloss y Taylor Swift, algo que ha hecho que los fans la consideren “una traidora”, pero ¿qué pasó entre ellas?

Esto pasó entre Karlie Kloss y Taylor Swift que molestó a todos sus fans

Taylor Swift sorprendió a todos en su último concierto en Los Ángeles de The Eras Tour anunciando la regrabación de su disco 1989 Taylor’s Version.

Pero no fue la única sorpresa en el concierto de The Eras Tour para los fans, pues ellos notaron la presencia de Karlie Kloss, una ex amiga de Taylor Swift, pero ¿qué pasó entre ellas que terminaron distanciándose?

Karlie Kloss y Taylor Swift se conocieron en 2012 cuando Swift encabezó la portada de Vogue y reveló que quería conocer a Kloss, y quien ahora estuvo presente en The Eras Tour.

A partir de entonces, Karlie Kloss respondió a varias tuits de Taylor Swift y finalmente se conocieron oficialmente un año después cuando la cantante se presentó en el Fashion Show de Victoria’s Secret.

Desde entonces nació una amistad entre Karlie Kloss y Taylor Swift, ambas saliendo de viaje, de compras e incluso en 2014 se rumoró que hubo una relación amorosa.

Karlie Kloss fue la primera en escuchar 1989, álbum que TS relanzará en su versión el 27 de octubre

En el último concierto de The Eras Tour en Los Ángeles en donde Taylor Swift anunció su regrabación de su disco 1989, los fans notaron que Karlie Kloss, ex amiga de la cantante, estaba presente en el público pese a todo lo que ocurrió entre ellas entre 2012 y 2015.

Y es que la amistad de Karlie Kloss y Taylor Swift era tan grande que incluso Taylor reveló que Karlie fue la primera en escuchar por completo su álbum 1989, el cual ahora tendrá su regrabación Taylor’s Version.

Karlie Kloss y Taylor Swift iban a todos lados juntas, incluso a conciertos, premiaciones, eventos de moda y ahora se mostró en The Eras Tour.

Hasta en el famoso concierto de The 1975 en diciembre de 2014 -en donde Taylor Swift conoce a Matty Healy- y hubo fotos en donde se vio supuestamente a la cantante besándose con Karlie Kloss.

En 2016, después del hate que sufrió Taylor Swift y desapareció del ojo público un año , no hubo interacciones con Karlie Kloss ni la modelo la mencionó, por lo que ha sorprendido su presencia en The Eras Tour.

🥀| ¿Que pasó con Taylor Swift y Karlie Kloss?

Abro hilo. (hilo hecho por Benjamin Alwin en facebook) pic.twitter.com/yThonmMatD — 𝖗𝖊𝖕𝖚𝖙𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓/𝕊𝕔⊗𝕥𝕥 𝕊𝕥𝕚𝕝𝕚𝕟𝕤𝕜𝕚* (@MarteMarlon) July 7, 2021

Karlie Kloss sería la culpable de las regrabaciones de Taylor Swift

El que Karlie Kloss estuviera presente en el concierto de The Eras Tour de Taylor Swift en Los Ángeles, sorprendió a las swifties después de todo lo que ocurrió entre ambas.

Pues el que la Karlie Kloss estuviera en The Eras Tour después de no interactuar con Taylor Swift desde el 2015, fue una sorpresa para todos.

De hecho, esa fue la última interacción entre Karlie Kloss antes de que Taylor Swift desapareciera un año, pues en 2017 se filtraron las primeras fotos de la cantante y su entonces pareja, Joe Alwyn -32 años-.

En esas fotos se muestra a Taylor Swift enojada con el paparazzi pues llevaba ocultando su relación de los medios por un año, y desde entonces los medios comenzaron a acechar a la pareja.

Y aunque hubo rumores de que Taylor Swift y Karlie Kloss ya no eran amigas, se vio a la modelo asistir al Reputation Stadium Tour en 2018.

Pero luego de varios meses, Karlie Kloss tuvo dos bodas en donde Taylor Swift no fue vista, y la cantante tampoco se pronunció cuando la modelo reveló su embarazo.

Después de que en 2019 ocurriera la venta de la discografía de Taylor Swift por parte de Scooter Braun -42 años-, se vio a Karlie Kloss con él de vacaciones.

Y es que el esposo de Karlie Kloss -a quien conoce desde el 2012- es socio de Scooter y además es manager de la modelo.

De acuerdo con Pérez Hilton -45 años-, la razón por la cual Karlie Kloss y Taylor Swift ya no eran amigas, es porque la modelo le contaba todo de Taylor a Scooter Braun.

Y aparentemente, la vez que el paparazzi tomó las fotos de Taylor Swift y Joe Alwyn, sería porque Scooter Braun lo envió a su ubicación, la cual fue revelada por Karlie Kloss.

Es por eso que el nombre de Karlie Kloss se ha vuelto tendencia -además del anuncio de la regrabación del disco de 1989 Taylor’s Version-, ya que después de lo que pasó entre ella y Taylor Swift, apareció en su concierto de The Eras Tour en Los Ángeles.

¿Qué pasó entre Taylor Swift y Karlie Kloss? (Especial)

