Tame Impala regresa a México; aunque no con un concierto como tal. Kevin Parker anunció que será fiesta sorpresa a la que se accederá con invitación.

Como Tame Impala regresa a México, Kevin Parker lanzó un portal especial donde los fans se puede registrar para ver si se ganan un pase al evento.

Así te puedes registrar a la fiesta de Tame Impala regresa a México

Si quieres conocer a Kevin Parker en la fiesta de Tame Impala regresa a México, lo único que tienes que hacer es registrarte en https://cercle.lnk.to/Pre-Reg-Tame-Impala.

Ahí se desplegará un formulario que tienes que llenar para ver a Kevin Parker en el evento de Tame Impala en México.

Mexico City 👀 Pre-register for a chance to attend. https://t.co/DlwthXzGyk pic.twitter.com/Lb6Y5xLpAd — Tame Impala (@tameimpala) September 29, 2025

Sin embargo, se deja muy en claro que será en una locación secreta con cupo limitado, y que los interesados deben de tener disponible todo el día del 10 de octubre de 2025.

Esto debido a que no se dio un horario como tal, solo que se tiene que estar disponible de 1:00 p.m. a las 7:00 p.m. de mencionado día.

Quienes reciban su invitación serán notificados el 1 de octubre, dejando en claro que hacer el registro no asegura que se tenga la invitación de manera automática.

Tampoco se menciona cómo se hará la selección de invitados, todo indica que será al azar, pues en el registro no hay indicaciones especiales o requisitos adicionales.

Tame Impala (@tameimpala / Instagram )

¿Cómo será la fiesta de Tame Impala regresa a México?

Además de tener un show privado de Tame Impala regresa a México, Kevin Parker adelantó algunas cosas acerca de esta fiesta privada.

Lo primero que mencionó Kevin Parker es que la fiesta de Tame Impala regresa a México es totalmente gratuita, si eres elegido podrás acceder sin ningún costo extra.

Además de que habrá bebidas y comida para todos los asistentes al evento; aunque no se menciona el tipo de alimentos que estarán disponibles en el lugar.

Fuera de esto, no se dieron más detalles, como si habrá alguna convivencia con Tame Impala, mercancía de la banda o alguna otra dinámica extra además de la presentación.