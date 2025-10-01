El concierto secreto en formato de DJ set que la banda de música psicodélica, Tame Impala, ofrecerá en CDMX, logra sold out.

A través del portal Cercle, donde seguidores se registraron para acceder al show de Tame Impala en CDMX, se informa que ya no hay boletos.

“Gracias por el enorme cariño y la cálida bienvenida para el DJ set de Tame Impala. Sólo se necesitaron unos segundos para que este evento se agotara, eso significa mucho para nosotros” Cercle Music

Fans de Tame Impala reaccionan a evento de CDMX sold out

Al darse a conocer que en menos de tres minutos se agotaron los accesos al evento sorpresa de Tame Impala en CDMX, las reacciones no se hicieron esperar.

Gente que se quedó fuera del show que se llevará a cabo el 10 de octubre de 2025 en una locación secreta de CDMX entre las 13 y 19 horas, se está quejando.

“Los boletos para el DJ set de Tame Impala nunca existieron. No tengo pruebas pero tampoco dudas“.

“Horrible lo que sucedió con lo de Tame Impala CDMX”, “Seguimos sin aprender q boletos gratis es = no existen”, son algunos de los comentarios.

Se agotan boletos para evento secreto de Tame Impala en CDMX; fans enfurecen (Red Social X)

Aún puedes asistir al show de Tame Impala en CDMX

Debido a que 85 mil personas se registraron, pero menos de 500 asistirán al show que Tame Impala ofrecerá en CDMX, la banda da una nueva esperanza a sus seguidores.

Cercle pide a los fanáticos unirse a la fila de espera en caso de que haya algunas entradas disponibles para la fiesta privada de Tame Impala.

Evento gratuito donde la banda presentará su álbum Deadbeat, pero además consentirá a su público con comida y bebidas.

Aunque se cree que habrá una segunda ronda para repartir accesos, esto no se ha confirmado.