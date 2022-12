Un nuevo escándalo se suma a la vida del cantante y vocalista de Aerosmith, luego de que Steven Tyler de 74 años de edad fuera acusado de abusar de una adolescente de 16 años en 1970.

De acuerdo con varios medios locales, dicha demanda fue realizada por parte de una mujer identificada como Julia Holcomb el Tribunal de Los Ángeles, California el día de ayer jueves 29 de diciembre.

Demanda en la cual la mujer alega abuso por parte de Steven Tyler, quien afirma mantuvo relaciones sexuales con el frontman de Aerosmith allá por el año de 1975.

Esto cuando la mujer de nombre Julia Holcomb tan solo tenía 16 años de edad, mientras que Steven Tyler, de Aerosmith tenía 27 años de edad, siendo 11 años mayor que la acusante.

A la demanda que se ha hecho pública en contra de Steven Tyler no solo se puede leer que el cantante de Aerosmith habría abusado de una adolescente cuando tenía 16 años, sino también la obligó a abortar.

Según los documentos, Julia Holcomb apunta que mantuvo una especie de noviazgo que duró tres años con Steven Tyler.

Luego de que la mujer conociera al cantante Steven Tyler en un concierto de Aerosmith que diera la banda en Portland, Oregón, en 1973.

A lo que tras conocerse la mujer aseguró que había mantenido varios encuentros sexuales, con el músico Steven Tyler mientras ella tenía 16 años de edad.

Incluso en la demanda se menciona que Steven Tyler tuvo la tutela de la mujer, luego de que los padres de esta accedieran a que saliera con el cantante, y así no poder ser detenido debido a ser mayor que ella.

A esto la mujer explica que durante el tiempo en el que estuvo con Steven Tyler quedó embarazada a los 17 años de edad, sin embargo el vocalista de Aerosmith la obligó a abortar.

A todos esto argumentos la mujer acusa a Steven Tyler, de Aerosmith de “coaccionarla” y “persuadirla” para poder abusar de ella, engañándola con una “historia de amor romántica”.

Por su parte hasta el momento Steven Tyler, no se ha pronunciado al respecto de las acusaciones por abuso en su contra.

Sin embargo dicha demanda ha dejado al descubierto al cantante de Aerosmith, pues en la historia medios han recordado parte de las memorias que Steven Tyler plasmó en su libro.

En el cual Steven Tyler habla de casi casarse con su novia adolescente, incluso el vocalista de Aerosmith, apunta que tuvo la custodia de su novia.

“Estuve a punto de casarme con una novia adolescente y cuyos padres se enamoraron de mí, firmaron un papel para que yo tuviera la custodia, para que no me arrestaran si me la llevaba fuera del estado”.

Steven Tyler