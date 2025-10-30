Se estrena el tráiler de Stranger Things 5 con pistas sobre su final

La famosa plataforma de streaming Netflix ha estrenado al fin el esperado tráiler para la serie Stranger Things 5 con pistas sobre su final.

Tráiler para el gran final de la serie Stranger Things en su temporada 5 que genera grandes expectativas sobre el desenlace de la historia de Netflix.

Pues entre las pistas sobre el final de Stranger Things 5 con su tráiler nos adelanta un apocalipsis en el mundo real con la llegada de las criaturas de El Mundo del Revés.

Por lo que veremos una guerra de los mundos en el final de Stranger Things 5 para salvar al pueblo de Hawkins.

Razón por la que Eleven y sus amigos saldrán del encierro, tras los últimos eventos que ya vimos en la temporada 4 para tener su último enfrentamiento contra Vecna, que tratará de utilizar por última vez a Will.

¿Cuándo se estrena Stranger Things 5, el gran final de la serie en Netflix?

El gran final de la serie Stranger Things 5 ya tiene fechas de estreno en la plataforma de streaming, pues el desenlace llegará en partes.

Por lo que la última entrega de la serie Stranger Things que comenzara en 2016, al fin llegara a su final en el último del 2025.

Ya que el estreno de Stranger Things 5 estará dividida en tres partes que llegarán en las fechas siguientes en Netflix:

Volumen 1 el 26 de noviembre 2025

Volumen 2 el 25 de noviembre 2025 en plena Navidad

Volumen 3, el gran final el 31 de diciembre 2025

La hora para el estreno del final Stranger Things 5 será a las 7:00 de la noche, hora de la CDMX y serán ocho episodios finales.