La gira You Are the Reason Tour de Sombr agrega una fecha de concierto en CDMX y ya hay detalles del evento:
- Fecha: sábado 30 de enero de 2027
- Lugar: Pepsi Center WTC
- Boletera: Ticketmaster
Fecha de preventa para concierto de Sombr y paquetes VIP
Los boletos para el concierto de Sombr en CDMX estarán disponibles a través de la página de Ticketmaster en dos fases:
- Preventa Banamex: lunes 20 de julio a las 11:00 a.m.
- Venta general: martes 21 de julio a las 11:00 a.m.
Por su parte, se ha anunciado la venta del paquete Back to Friends VIP Package, el cual tendrá un costo de 6,366.25 pesos e incliye:
- Un boleto de acceso General de pie
- Acceso anticipado al inmueble
- Un item de merch especialmente diseñado para Paquetes VIP
- Laminado VIP y lanyard
- Oportunidad de compra anticipada en el inmueble
- Oportunidad de tomarte una foto en el “backdrop VIP” para conmemorar tu noche
- Acceso exclusivo y staff VIP en sitio
Precio de los boletos para concierto de Sombr en el Pepsi Center de la CDMX
En total, son 5 zonas del Pepsi Center que estarán habilitadas para el día del concierto de Sombr.
De acurdo con Ticketmaster, los precios ya incluyen el cargo por servicio:
- Corona Lounge: 3 mil 583.60 pesos
- General: mil 364 pesos
- Box superior: 2 mil 256.80 pesos
- Sección C: mil 66.40 pesos
- Discapacitados: mil 364 pesos