La gira You Are the Reason Tour de Sombr agrega una fecha de concierto en CDMX y ya hay detalles del evento:

  • Fecha: sábado 30 de enero de 2027
  • Lugar: Pepsi Center WTC
  • Boletera: Ticketmaster

Fecha de preventa para concierto de Sombr y paquetes VIP

Los boletos para el concierto de Sombr en CDMX estarán disponibles a través de la página de Ticketmaster en dos fases:

  • Preventa Banamex: lunes 20 de julio a las 11:00 a.m.
  • Venta general: martes 21 de julio a las 11:00 a.m.

Por su parte, se ha anunciado la venta del paquete Back to Friends VIP Package, el cual tendrá un costo de 6,366.25 pesos e incliye:

  • Un boleto de acceso General de pie
  • Acceso anticipado al inmueble
  • Un item de merch especialmente diseñado para Paquetes VIP
  • Laminado VIP y lanyard
  • Oportunidad de compra anticipada en el inmueble
  • Oportunidad de tomarte una foto en el “backdrop VIP” para conmemorar tu noche
  • Acceso exclusivo y staff VIP en sitio
Sombr en Pepsi Center
Sombr en Pepsi Center (Ocesa)

Precio de los boletos para concierto de Sombr en el Pepsi Center de la CDMX

En total, son 5 zonas del Pepsi Center que estarán habilitadas para el día del concierto de Sombr.

De acurdo con Ticketmaster, los precios ya incluyen el cargo por servicio:

  • Corona Lounge: 3 mil 583.60 pesos
  • General: mil 364 pesos
  • Box superior: 2 mil 256.80 pesos
  • Sección C: mil 66.40 pesos
  • Discapacitados: mil 364 pesos
Sombr
Sombr (Instagram | @)