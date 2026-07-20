La gira You Are the Reason Tour de Sombr agrega una fecha de concierto en CDMX y ya hay detalles del evento:

Fecha: sábado 30 de enero de 2027

Lugar: Pepsi Center WTC

Boletera: Ticketmaster

Fecha de preventa para concierto de Sombr y paquetes VIP

Los boletos para el concierto de Sombr en CDMX estarán disponibles a través de la página de Ticketmaster en dos fases:

Preventa Banamex: lunes 20 de julio a las 11:00 a.m.

Venta general: martes 21 de julio a las 11:00 a.m.

Por su parte, se ha anunciado la venta del paquete Back to Friends VIP Package, el cual tendrá un costo de 6,366.25 pesos e incliye:

Un boleto de acceso General de pie

Acceso anticipado al inmueble

Un item de merch especialmente diseñado para Paquetes VIP

Laminado VIP y lanyard

Oportunidad de compra anticipada en el inmueble

Oportunidad de tomarte una foto en el “backdrop VIP” para conmemorar tu noche

Acceso exclusivo y staff VIP en sitio

Sombr en Pepsi Center (Ocesa)

Precio de los boletos para concierto de Sombr en el Pepsi Center de la CDMX

En total, son 5 zonas del Pepsi Center que estarán habilitadas para el día del concierto de Sombr.

De acurdo con Ticketmaster, los precios ya incluyen el cargo por servicio:

Corona Lounge: 3 mil 583.60 pesos

General: mil 364 pesos

Box superior: 2 mil 256.80 pesos

Sección C: mil 66.40 pesos

Discapacitados: mil 364 pesos