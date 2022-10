El lanzamiento de Midnights, el nuevo álbum de Taylor Swift ha emocionado a los fans quienes ya esperaban el disco y la tan esperada colaboración con Lana del Rey para Snow on the Beach.

Sin embargo, muchos de los fans de Lana del Rey, tras escuchar Snow on the Beach, la canción que la cantante de 37 años escribió junto a Taylor Swift para Midnights, quedaron inconformes creando memes sobre la situación.

Y es que después de que se dijera que Taylor Swift de 32 años y Lana del Rey tendrían una canción juntas para Midnights, el nuevo disco de Swift, muchos se habían emocionado.

Pero a su salida este 21 de octubre del 2022, los fans de Lana del Rey se encuentran decepcionados por la canción Snow on the Beach junto a Taylor Swift, expresándose en memes.

Esto debido a que usuarios y sus memes aseguran que Lana del Rey hace coros y casi no canta en Snow on the Beach -la nueva canción de Midnights- y su voz se ve opacada por la de Taylor Swift.

Además muchos esperaban una frase en solitario de Lana del Rey en Snow on the Beach, algo que nunca ocurrió y los memes no se hicieron esperar.

Memes reclaman a Taylor Swift no dejar participar a Lana del Rey

Pese a que Midnights, el nuevo álbum de Taylor Swift, se convirtió en uno de los más esperados, todo indica que los fans de Lana del Rey se encuentran inconformes, tal y como lo expresaron sus memes.

Pues la canción que se anunció como colaboración entre Taylor Swift y Lana del Rey para Midnights, Snow on the Beach, aseguran casi no se escucha la voz de Lana.

También los memes expresaban que la colaboración entre Taylor Swift y Lana del Rey había quedado desperdiciada en Snow on the Beach, una de las canciones de Midnights.

Otros fans de Lana del Rey aseguraron que la participación que tuvo la cantante en Snow on the Beach con Taylor Swift, únicamente fue hacer coros.

Midnights de Taylor Swift será un álbum visual

La salida de Midnights de Taylor Swift ha roto ya récords en audiencias, siendo este el décimo álbum de estudio de la cantante.

Y durante las promociones para Midnights, Taylor Swift reveló que esté álbum será visual y saldrán a la luz varios videoclips que la propia cantante dirigió.

Algo que ya se ha visto en el video de Anti-Hero, el primer sencillo de Midnights de Taylor Swift, en donde habla de sus miedos e inseguridades.

De momento y pese a los reclamos de los fans de Lana del Rey en memes, muchos de los fans esperan el momento en el que Taylor Swift anuncie de manera oficial su tour de Midnights.

