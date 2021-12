Snoop Dogg estaba en su camerino cuando el rapero Drakeo the Ruler fue apuñalado hasta la muerte en Los Ángeles. Tenía 28 años de edad.

El sábado 18 de diciembre, el rapero Drakeo the Ruler fue apuñalado en los bastidores del festival “Once Upon a Time in LA”. Su nombre real era Darrell Caldwell.

El departamento de bomberos de Los Ángeles respondió una llamada a las 8:40 pm, hora local, sobre un altercado en el festival “Once Upon a Time in LA”, pero fue hasta el día siguiente que se supo que el rapero murió en los bastidores.

“Once Upon a Time in LA” se estaba llevando a cabo en el estadio de Banc of California en Exposition Park. Tras el llamado a los bomberos, el festival se suspendió.

Live Nation y Snoop Dogg era los encargados de este festival

Live Nation, empresa promotora de conciertos en Estados Unidos, y el rapero Snoop Dogg eran los encargados del festival “Once Upon a Time in LA”.

Sin embargo, “Once Upon a Time in LA” se canceló de manera abrupta tras el incidente en el que murió “Drakeo the Ruler”.

Ante la cancelación del festival, Live Nation sólo informó que “hubo un altercado entre bastidores” sin revelar que alguien había muerto.

Agregaron que por respeto a los involucrados y en coordinación con las autoridades locales, artistas y organizadores, se decidió no continuar con los espectáculos previstos.

Los shows que fueron cancelados en “Once Upon a Time in LA” fueron:

Isley Brothers

YG

Snoop Dogg

50 Cent

Snoop Dogg dijo estar en su camerino cuando apuñalaron a “Drakeo the Ruler”

Snoop Dogg dijo estar en su camerino cuando apuñalaron a Darrell Caldwell, mejor conocido como “Drakeo the Ruler”.

A través de sus redes sociales, Snoop Dogg dijo que cuando se enteró del ataque en los bastidores del festival Once Upon a Time in LA abandonó el recinto de manera inmediata.

Sin aportar más datos sobre lo ocurrido en el festival, el rapero Snoop Dogg señaló que “estará rezando por la paz en el hip-hop”.

¿Quién era “Drakeo the Ruler”?

“Drakeo the Ruler”, era un joven rapero de 28 años, que se crió en el sur de Los Ángeles, y asistió a Washington High del vecindario de Westmont.

Poco a poco, Darrell Caldwell fue desarrollando su talento para las letras en el rap y consolidarse como “Drakeo the Ruler”.

Más tarde en 2015 empezó a lanzar sus primeros mixtapes, hasta que fue descubierto por DJ Mustang, un productor local de este género.

Entre sus éxitos destacan:

“Impatient Freestyle” (2016)

“Cold Devil” (2018)

“Thank You For Using GTL” (2020), esté último en un periodo en el que estuvo en la cárcel, puesto que fue acusado de asesinato de un hombre de 24 años en 2018.

Este corte, también estuvo marcado por hacer alusión a un servicio telefónico que se utiliza en las prisiones americanas, por lo que su éxito fue mayor.

A Drakeo the Ruler se le señalaba por pertenecer a una pandilla

Fiscales de Los Ángeles señalaron al rapero Drakeo the Ruler por pertenecer a una pandilla.

En 2017 Darrell Caldwell fue arrestado por posesión de armas y en 2018 por el asesinato de un hombre de 24 años.

Aunque ya había cumplido varios años de prisión por este cargo, en 2019 fue absuelto.

Sin embargo, las autoridades de Los Ángeles quisieron arrestarlo nuevamente por los cargos de conspiración en torno del mencionado delito, pero aceptó un trato con los tribunales y salió de la cárcel en 2020.