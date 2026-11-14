Silvana Estrada recibió el Latin Grammy 2026 a Mejor Canción Cantautor por “Dime”, ocasión que aprovechó para dedicar el reconocimiento a Jorge Tirado, su mejor amigo fallecido hace cuatro años.

La cantautora veracruzana recordó a Jorge Tirado durante su discurso, en el que compartió el significado del premio y habló sobre el duelo y la posibilidad de sanar tras una pérdida.

Además de agradecer a la Academia, su equipo, familiares y seguidores, Silvana Estrada llevó a la ceremonia una tarjeta de Batman, personaje que tanto le gustaba a su amigo.

¿Cómo recordó Silvana Estrada a Jorge Tirado en los Latin Grammy 2026?

El reconocimiento por “Dime” representa el segundo Latin Grammy de Silvana Estrada, quien obtuvo anteriormente el premio a Mejor Nuevo Artista en 2022, al inicio de su carrera.

Durante la ceremonia, la intérprete explicó que llevaba consigo una pequeña tarjeta de Batman porque ese personaje era uno de los favoritos de Jorge Tirado.

Silvana Estrada y Jorge Tirado (@silvanaestradab / Instagram)

Con ese recuerdo, la cantante dedicó el galardón y su vida entera a su amigo, a quien dijo extrañar profundamente desde su asesinato hace cuatro años.

También dirigió un mensaje a quienes han perdido a alguien cercano y recordó que, pese al dolor, quienes siguen aquí tienen derecho a celebrar.

“Un corazón roto puede sanar, pero para sanar hay que estar vivas, compañeras”, expresó Estrada al compartir una reflexión sobre la recuperación después de una pérdida.

La artista cerró su intervención con un llamado a disfrutar la vida, bailar, sonreír y agradecer a quienes han acompañado su trayectoria musical durante años.

En su intervención, Silvana Estrada también reconoció el apoyo de las personas que han creído en su trabajo y han seguido su camino artístico.