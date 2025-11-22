La banda SHE NO MORE se ha posicionado como una de las agrupaciones más sólidas y propositivas del metal latinoamericano. Es por eso que el grupo originario del Estado de México estrenó el sencillo “Tercera Guerra Mundial”, una pieza que mezcla energía sinfónica, contundencia metalera y una denuncia frontal contra el saqueo de infancias en contextos armados.

SHE NO MORE se convierte en un referente de metal latinoamericano

El tema, lanzado el 10 de noviembre junto con su videoclip oficial, fue mezclado y masterizado por Brett Caldas-Lima en Tower Studio, ingeniero reconocido por su trabajo con Megadeth y Septicflesh. La producción eleva al metal mexicano a un diálogo internacional sin perder su esencia contestataria.

Con la voz de Mariana Cassaigne al frente, “Tercera Guerra Mundial” inicia con un lamento coral que pronto detona en una mezcla explosiva de guitarras, bajo y batería. Las guitarras de Fer G. Merino, el bajo de Pablo A. Anduaga y la batería de Jesús Loera construyen un sonido intenso y único.

SHE NO MORE convierte la ira en sinfonía y la denuncia en arte (Cortesía)

Por otra parte, la producción de Óscar Luján incluye capas progresivas y percusiones orquestales que evocan violencia, resistencia y urgencia social.

SHE NO MORE va en ascenso

Desde su debut con el EP Run Away (2019) hasta colaboraciones internacionales como la de Mark Jansen (Epica) en Resurgir, SHE NO MORE ha construido una propuesta sólida dentro del rock metal mexicano. “Tercera Guerra Mundial” confirma su evolución y su papel dentro de un metal que no solo entretiene, sino que denuncia y provoca.

SHE NO MORE convierte la ira en sinfonía y la denuncia en arte (Cortesía)

Con su nuevo sencillo, la banda SHE NO MORE se posiciona como un referente en la música y en el metal latinoamericano, llenando de grandes y únicos sonidos cada una de sus producciones.