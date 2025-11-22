Hoy 22 de noviembre en las efemérides celebramos a los músicos por el Día del Músico.

Razón por la que te traemos 20 bonitas frases para celebrar a los grandes de la música un feliz Día del Músico hoy 22 de noviembre:

“Sin la música, la vida sería un error”. Friedrich Nietzsche “Hay dos formas de refugiarse de las miserias de la vida: la música y los gatos”. Albert Schweitzer “La música es amor buscando palabras”. Lawrence Durrell “Deja de tocar la guitarra un día y lo notarás tú. Deja de tocarla dos días y lo notará tu maestro. Deja de tocarla tres y empezará a notarlo el público”. Jimmy Page “Veo la música como arquitectura fluida”. Joni Mitchell “Donde las palabras fallan, la música habla”. Hans Christian Andersen. “La música no la tienes que traducir. Simplemente te afecta y no sabes por qué”. David Byrne “La música expresa lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio”. Victor Hugo “La música tiene poder sanador. Tiene la habilidad de sacar a la gente fuera de si mismas durante unas horas”. Elton John “El lenguaje más famoso y popular del mundo es la música”. Psy “El ritmo y la armonía encuentran su camino hacia el interior del alma”. Platón “Algo bueno de la música. Cuando te golpea, no sientes dolor”. Bob Marley “La música es la aritmética de los sonidos, como la óptica es la geometría de la luz”. Claude Debussy “Donde las palabras quedan fuera, la música empieza”. Heinrich Heine “Todo arte aspira constantemente a llegar a la condición de la música”. Walter Pater “Me gusta que las melodías bonitas me cuenten cosas terribles”. Tom Waits “La música es realmente la mediadora entre la vida de los sentidos y el espíritu”. Ludwing Van Beethoven “El rock es una piscina, el jazz es todo un océano”. Carlos Santana “La música puede cambiar el mundo porque puede cambiar a las personas”. Bono “En verdad, si no fuera por la música, habría más razones para volverse loco”. Piotr Ilich Tchaikovski

Día del Músico 22 de noviembre (Pinterest)

¿Por qué se celebra el Día del Músico hoy 22 de noviembre?

La celebración del Día Del Músico fue establecida por la Unesco para festejarla cada 22 de noviembre a los músicos y a todos aquellos que aman la música.

La fecha del 22 de noviembre como el Día del Músico coincide con las celebraciones católicas a Santa Cecilia, la santa patrona de los músicos.