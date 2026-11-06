Yeri Mua dejó ver que le gustaría hacer música con Yailin La Más Viral; los fans ya se preguntan cuándo será la tan esperada colaboración.

Durante una entrevista en la alfombra roja de los Premios HEAT 2026, la cantante e influencer mexicana confesó con quién le gustaría trabajar próximamente.

Con Yailin (La Más Viral) sería increíble. Yeri Mua

Luciendo un vestido inspirado en los tonos tropicales, Yeri Mua aseguró que le gustaría visitar pronto República Dominicana.

Además de que se mostró feliz por su segunda edición de los Premios HEAT y celebró que se organizaron en Jalisco, por el clima.

Es como regresar a casa. Qué bueno que los hicieron en México. Así no me queda tan lejos. Me siento feliz... hace vientecito, no hace tanto calor, me siento fresca. Yeri Mua

Yeri Mua en Premios HEAT 2026 (Premios HEAT 2026)

Yeri Mua quiere hacer música con Yailin La Más Viral

Pese a que Yeri Mua no dio más detalles sobre su posible colaboración con Yailin La Más Viral, sus declaraciones emocionaron a los fanáticos de ambas cantantes del género urbano.

Aunque sí le pidió a los medios de comunicación que le dijeran a Yailin La Más Viral que Yeri Mua quiere hacer música con ella.

Anteriormente, se había especulado que las artistas podrían trabajar juntas.

Especialmente porque Yeri Mua y Yailin La Más Viral se han mostrado apoyo mutuo en redes sociales y en eventos dentro de la industria.

En la actualidad, Yeri Mua reveló que se viene un deluxe de su álbum “Las putas aman también”, mientras que Yailin La Más Viral prepara un concierto en solitario en el Coliseo Teo Cruz de República Dominicana.

Yeri Mua y Yailin La Más Viral triunfan en los Premios HEAT 2026

Tanto Yeri Mua y Yailin La Más Viral fueron galardonadas en los Premios HEAT 2026.

Yeri Mua se consolidó como la Artista Revelación de la velada.

Por su parte, Yailin La Más Viral se llevó el reconocimiento de Mejor Artista Urbano Dominicano.