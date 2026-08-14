Concert Week de OCESA regresa para todos los fans de la música y los conciertos con boletos 2x1 del 17 al 24 de agosto.

Promoción de OCESA con Concert Week que estará disponible para compras de boletos realizadas con tarjetas Banamex a través de Ticketmaster y Eticket.

Serán más de 150 conciertos y festivales disponibles con boletos al 2x1 de OCESA con Concert Week; eventos que serán en distintos puntos del país.

OCESA regresa con Concert Week: boletos 2x1 del 17 al 24 de agosto (OCESA)

Pasos para conseguir boletos 2x1 del 17 al 24 de agosto en Concert Week de OCESA

Para conseguir esos boletos al 2x1 de conciertos o festivales que tanto deseas ir en Concert Week de OCESA, solo deberás seguir unos sencillos pasos:

Ingresa a https://guias.ticketmaster.com.mx/concert-week-2026/ del 17 al 24 de agosto Elige tu concierto favorito de los eventos participantes Selecciona tus lugares con la promoción Concert Week Paga con tu tarjeta Banamex

Y listo tendrás tus boletos al 2x1, recuerda que la compra mínima es de 2 boletos, hasta un máximo de 8 boletos.

A la hora de comprar, deberas elegir en múltiplos de dos boletos (2, 4, 6, 8) para acceder a la promoción de boletos al 2x1 en Concert Week de OCESA.

¿Qué conciertos tendrán boletos al 2x1 en Concert Week de OCESA?

Ocesa reveló sólo algunos de los conciertos que serán parte de la promoción de Concert Week con boletos al 2x1 en Ticketmaster y Eticket con compras con tarjetas Banamex.

Entre los eventos participantes con boletos al 2x1 en Concert Week de OCESA destacan:

Maroon 5

Def Leppard

Alejandro Sanz

Babasónicos

Apocalyptica

Anyma

Fobia

Así que los fans deberán estar atentos del 17 al 24 de agosto en Concert Week de OCESA para conocer todos los conciertos que se tendrán a lo largo de esa semana con boletos al 2x1.