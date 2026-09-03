Scorpions canceló los conciertos que tenía programados del 2 al 10 de septiembre en México, motivo por el que se anunciaron nuevas fechas para 2027:

27 de agosto de 2027: Guadalajara

30 de agosto de 2027: Ciudad de México

2 de septiembre de 2027: Monterrey

Todos los boletos comprados anteriormente serán válidos para la nueva fecha y no será necesario hacer ningún cambio, informó Ocesa.

Scorpions cancela conciertos en México hasta 2027 (Comunicado Ocesa)

¿Por qué Scorpions canceló sus conciertos en México?

Según Ocesa, los conciertos de Scorpions fueron cancelados “por circunstancias imprevistas” y tuvieron que ser reprogramados hasta 2027.

“La banda está sumamente decepcionada, pero espera con entusiasmo regresar en 2027″. Ocesa

El guitarrista Matthias Jabs señaló que lamentaba que los conciertos de septiembre no pudieran realizarse y expresó optimismo sobre reencontrarse con el público mexicano

Aunque Ocesa no ha detallado cuál fue la causa específica de la cancelación, recordó que actualmente la banda se encuentra preparando su gira Coming Home – 60 Years of Scorpions en Europa.

¿Puedo obtener un reembolso por la cancelación de Scorpions?

Sí. Los fans que adquirieron boletos para los conciertos de Scorpions en México y no deseen asistir a las nuevas fechas, podrán solicitar el reembolso.

Para quienes compraron sus entradas mediante Ticketmaster, deberán ingresar a su cuenta y seleccionar el Botón de Ayuda para recibir las indicaciones correspondientes.

En caso de que la compra se haya realizado en taquilla, el reembolso podrá solicitarse a partir del 7 de septiembre en el mismo lugar donde se adquirieron los boletos.