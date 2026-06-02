Ruido Ibérico, el festival de música punk en español, llega el sábado 28 de noviembre con múltiples conciertos en CDMX y ya hay detalles del evento:

Lugar: Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Preventa Banamex: miércoles 3 de junio a las 11:00 a.m.

Venta general: jueves 4 de junio a las 11:00 a.m.

Boletera: Ticketmaster

Cabe destacar que para tarjetahabientes Banamex que adquieran sus boletos en fase de preventa podrán hacerlo pagando hasta 3 meses sin intereses.

Precio de los boletos para Ruido Ibérico en CDMX

Hasta el momento, el precio de los boletos para Ruido Ibérico no ha sido anunciado oficialmente por Ticketmaster u Ocesa.

Se espera que el mapa del recinto y el costo de los boletos por zona sean liberados el día de la preventa.

De anunciarse antes, esto se hará a través de los canales oficiales del evento o de la boletera.

Cartel completo de Ruido Ibérico: bandas confirmadas y más detalles

Los exponentes más importantesde la escena punk y el rock urbano se reunirán en CDMX para una noche llena de música y energía:

En total, son 5 las bandas que fueron confirmadas en el cartel oficial de Ruido Ibérico 2026, y son:

Kaos Urbano (celebrando su 30 aniversario)

Boikot (presentando un nuevo disco)

Segismundo Toxicómano (su primera vez en México)

Bihotza (su primera vez en México)

Los Provos (artista invitado)