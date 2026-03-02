Robbie Williams logró sold out con su primera fecha en el Palacio de los Deportes y tendrá un segundo concierto.

El 7 de octubre será el primer concierto de Robbie Williams e inició la preventa el 2 de marzo, pero los boletos se agotaron en cuestión de minutos.

Robbie Williams abre una segunda fecha en CDMX

Tras el éxito rotundo de Robbie Williams, Ocesa anunció un segundo concierto en la CDMX:

Nueva fecha: 8 de octubre de 2026

Lugar: Palacio de los Deportes

Preventa Banamex: ya disponible

La venta general para las dos fechas de Robbie Williams en el Palacio de los Deportes inicia el 3 de marzo a las 12:00 de la mañana.

Los precios de los boletos para Robbie William son:

Nivel E: 1,736 pesos

Nivel D: 2,232 pesos

Zona Discapacitados: 3,459 pesos

Nivel C: 3,805 pesos

Nivel A: 4,154 pesos

Nivel B: 4,712 pesos

Recuerda que Ticketmaster agrega recargos a los precios de los boletos.

Robbie Williams confirmó su gira por Latinoamérica (CUARTOSCURO.COM / Cuartoscuro)

¿La preventa para la segunda fecha de Robbie Williams se agotó? Esto se sabe

Tras el sold out en la primera fecha de Robbie Williams en el Palacio de los deportes ase anunció de inmediato otro concierto y la preventa Banamex se hizo el mismo día, 2 de marzo.

Sin embargo, la preventa Banamex del segundo concierto de Robbie Williams también se agotó y después de las 3:00 de la tarde ya no había boletos disponibles.

Fans de Robbie Williams esperan que se liberen más boletos en la venta general o días antes del concierto.

También han expresado su inconformidad por no realizar el concierto de Robbie Williams en un recinto más grande que el Palacio de los Deportes.

La venta general para el concierto de Robbie Williams será el martes 3 de marzo a las 12:00 de la mañana.