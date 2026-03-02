Robbie Williams logró sold out con su primera fecha en el Palacio de los Deportes y tendrá un segundo concierto.
El 7 de octubre será el primer concierto de Robbie Williams e inició la preventa el 2 de marzo, pero los boletos se agotaron en cuestión de minutos.
Robbie Williams abre una segunda fecha en CDMX
Tras el éxito rotundo de Robbie Williams, Ocesa anunció un segundo concierto en la CDMX:
- Nueva fecha: 8 de octubre de 2026
- Lugar: Palacio de los Deportes
- Preventa Banamex: ya disponible
La venta general para las dos fechas de Robbie Williams en el Palacio de los Deportes inicia el 3 de marzo a las 12:00 de la mañana.
Los precios de los boletos para Robbie William son:
- Nivel E: 1,736 pesos
- Nivel D: 2,232 pesos
- Zona Discapacitados: 3,459 pesos
- Nivel C: 3,805 pesos
- Nivel A: 4,154 pesos
- Nivel B: 4,712 pesos
Recuerda que Ticketmaster agrega recargos a los precios de los boletos.
¿La preventa para la segunda fecha de Robbie Williams se agotó? Esto se sabe
Tras el sold out en la primera fecha de Robbie Williams en el Palacio de los deportes ase anunció de inmediato otro concierto y la preventa Banamex se hizo el mismo día, 2 de marzo.
Sin embargo, la preventa Banamex del segundo concierto de Robbie Williams también se agotó y después de las 3:00 de la tarde ya no había boletos disponibles.
Fans de Robbie Williams esperan que se liberen más boletos en la venta general o días antes del concierto.
También han expresado su inconformidad por no realizar el concierto de Robbie Williams en un recinto más grande que el Palacio de los Deportes.
La venta general para el concierto de Robbie Williams será el martes 3 de marzo a las 12:00 de la mañana.