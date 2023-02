Faltan unos días para que se de la gran final de la temporada 2022 de la NFL y, con ello, tengamos a Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl LVII.

Por ello, muchos fans ya están especulando sobre lo que veremos con Rihanna en el Super Bowl LVII; desde el setlist que cantará, hasta los posibles invitados especiales.

Si bien ni Rihanna, la NFL ni Apple han dicho nada al respecto, un supuesto setlist se habría filtrado en redes sociales; emocionando a más de una persona.

Asimismo, ya hay varios nombres de personalidades que circulan en internet que bien podrían acompañar a la cantante en su presentación estelar.

Rihanna (Tomada de video)

¿Cuál será el setlist de Rihanna en el Super Bowl LVII?

El setlist filtrado de Rihanna en el Super Bowl LVII es el siguiente:

Diamonds

Umbrella

Work

Only Girl

Can’t Remember to Forget You

Don’t Stop The Music

This Is What You Came

S&M

Love That Way You Lie

The Monster

Where Have You Been

Love On The Brain

La mayoría de temas se tratan de grandes éxitos de Rihanna, por lo que es muy posible los escuchemos en el medio tiempo del Super Bowl LVII.

No obstante, se trata de un setlist bastante amplio, el cual es poco probable que suene completo.

Esto, tomando en cuenta que el intermedio del Super Bowl LVII dura entre 20 minutos y media hora.

Rihanna (REUTERS/Stephen Yang / REUTERS)

¿Quienes serían los invitados especiales de Rihanna en el Super Bowl LVII?

En el supuesto setlist de Rihanna en el Super Bowl LVII, también se indicarían los posibles invitados especiales de la cantante.

Supuestamente, Drake aparecería durante la interpretación de Work, que sería el segundo tema que cantaría Rihanna en el Super Bowl LVII.

Eminem sería otra de las posibles sorpresas, quien haría dueto con la cantante durante Love The Way You Lie y The Monster, temas interpretados por ambos.

Finalmente, y lo que sería el punto máximo del show, se daría con la aparición de Shakira en Can’t Remember To Forget You.

El show de medio tiempo de Rihanna en el Super Bowl LVII, se estaría transmitiendo entre las 7:00 PM y las 7:30 PM, dependiendo el desarrollo del juego.

Posible setlist de Rihanna en el Super Bowl LVII (Especial)

Con información de Twitter