Ricardo Montaner enfrenta a Universal Music en una demanda millonaria al reclamar la propiedad de cinco álbumes publicados entre 1986 y 1992, considerados fundamentales para su consolidación artística.

De acuerdo con documentos citados por Billboard, Ricardo Montaner presentó la demanda el 29 de junio en Estados Unidos, donde también solicita el pago de regalías presuntamente pendientes.

El cantante sostiene que un acuerdo firmado en 1993 le devolvió los derechos sobre esas grabaciones, mientras Universal Music Group mantiene que continúa siendo propietaria de los másters.

La disputa legal gira en torno a los másters y las regalías de sus primeros éxitos

Entre los discos involucrados en la demanda millonaria figuran:

Ricardo Montaner

Ricardo Montaner 2

Un Toque de Misterio

En El Último Lugar del Mundo

Los Hijos del Sol

En esas producciones aparecen éxitos como “La cima del cielo”, “Castillo azul” y “Piel adentro”, temas que impulsaron su reconocimiento dentro de la música latina.

Ricardo Montaner (Instagram | @montaner)

Según la demanda, las grabaciones originales fueron realizadas para Love Records, sello perteneciente a Rodven Records, empresa que posteriormente pasó por distintos procesos de adquisición.

Montaner argumenta que, tras aquellos cambios corporativos, Universal Music únicamente asumió funciones de distribución desde 2001, sin adquirir la propiedad definitiva de las grabaciones.

La compañía rechazó una notificación enviada por el intérprete en 2022, mediante la cual buscaba concluir la relación contractual y recuperar oficialmente los derechos reclamados.

Además del reconocimiento sobre los másters, el cantante asegura que no recibió regalías derivadas de la explotación comercial de esos álbumes durante los últimos años.

La demanda solicita una compensación superior a 1 millón de dólares, monto que, según Montaner, continúa incrementándose mientras permanezca sin resolverse el litigio con Universal Music Group.