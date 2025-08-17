¿Quieres ver a Residente en el Zócalo CDMX? Te damos el posible setlist de su concierto.
La jefa de gobierno, Clara Brugada- de 62 años de edad, anunció el “canto a la resistencia latinoamericana” con un concierto de Residente en el Zócalo.
Este es el posible setlist para el concierto de Residente en el Zócalo CDMX
El posible setlist para el concierto de Residente- de 47 años de edad- en el Zócalo CDMX sería este:
- Baile de los pobres
- No hay nadie como tú
- Cumbia de los aburridos
- Atrévete-te-te
- El aguante
- Muerte en Hawaii
- La vuelta al mundo
- Ojos color solo
- René
- Guerra
- This Is Not America
- Latinoamérica
- 313
- Ron en el piso
- Chulin culin chunfly
- El futuro es nuestro
- Vamo´a portarnos mal
Este setlist se basa en las más recientes presentaciones en vivo que ha dado Residente.
Por ello, se espera que Residente presente una selección similar de temas para su concierto en la Ciudad de México.
El anuncio del concierto masivo que dará Residente, ha generado muchas expectativas entre los fans del exvocalista de Calle 13.
Cabe mencionar que la última vez que Residente estuvo en México fue con su gira “Las letras ya no importan” en noviembre 2024.
Dicha presentación fue en el Palacio de los Deportes de la CDMX.
¿Cuándo es el concierto de Residente en el Zócalo CDMX?
El concierto de Residente en el Zócalo CDMX ya tiene fecha confirmada.
La cita es el próximo sábado 6 de septiembre en punto de las 8:00 pm en el Zócalo dela Ciudad de México.
Fue a través de redes sociales que Clara Brugada anunció el concierto de Residente, haciendo un llamado a los ciudadanos para que acudieran al evento.
De acuerdo con la jefa de gobierno en CDMX, el concierto es “canto a la libertad y a la resistencia latinoamericana”.
Previo a la presentación en vivo de Residente, habrá un show telonero con Mc´s mujeres:
- Arianna Puello
- Ximbo
- Niña Dioz
- Prania Esponda
- Azuki
- Mena
Dichas raperas son referentes importantes dentro de la escena hip-hop en español.
Por lo que se tratan de un espectáculo que pondrá el mejor ambiente antes de que Residente se suba al escenario.