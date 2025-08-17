¿Quieres ver a Residente en el Zócalo CDMX? Te damos el posible setlist de su concierto.

La jefa de gobierno, Clara Brugada- de 62 años de edad, anunció el “canto a la resistencia latinoamericana” con un concierto de Residente en el Zócalo.

Este es el posible setlist para el concierto de Residente en el Zócalo CDMX

El posible setlist para el concierto de Residente- de 47 años de edad- en el Zócalo CDMX sería este:

Baile de los pobres

No hay nadie como tú

Cumbia de los aburridos

Atrévete-te-te

El aguante

Muerte en Hawaii

La vuelta al mundo

Ojos color solo

René

Guerra

This Is Not America

Latinoamérica

313

Ron en el piso

Chulin culin chunfly

El futuro es nuestro

Vamo´a portarnos mal

Este setlist se basa en las más recientes presentaciones en vivo que ha dado Residente.

Por ello, se espera que Residente presente una selección similar de temas para su concierto en la Ciudad de México.

El anuncio del concierto masivo que dará Residente, ha generado muchas expectativas entre los fans del exvocalista de Calle 13.

Cabe mencionar que la última vez que Residente estuvo en México fue con su gira “Las letras ya no importan” en noviembre 2024.

Dicha presentación fue en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

¿Cuándo es el concierto de Residente en el Zócalo CDMX?

El concierto de Residente en el Zócalo CDMX ya tiene fecha confirmada.

La cita es el próximo sábado 6 de septiembre en punto de las 8:00 pm en el Zócalo dela Ciudad de México.

Fue a través de redes sociales que Clara Brugada anunció el concierto de Residente, haciendo un llamado a los ciudadanos para que acudieran al evento.

De acuerdo con la jefa de gobierno en CDMX, el concierto es “canto a la libertad y a la resistencia latinoamericana”.

#BuenosDías



Amigas y amigos, ¡les tengo una gran noticia!

Este 6 de septiembre en el Zócalo de la #CapitalDeLaTransformación vamos a recibir a @Residente, para una noche llena de música y resistencia.



¿Están listos? pic.twitter.com/3tQbGTvuIb — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 16, 2025

Previo a la presentación en vivo de Residente, habrá un show telonero con Mc´s mujeres:

Arianna Puello

Ximbo

Niña Dioz

Prania Esponda

Azuki

Mena

Dichas raperas son referentes importantes dentro de la escena hip-hop en español.

Por lo que se tratan de un espectáculo que pondrá el mejor ambiente antes de que Residente se suba al escenario.