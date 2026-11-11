México volverá a tener representación en Coachella 2027, uno de los festivales musicales más importantes del mundo gracias a La Texana.

El proyecto encabezado por el músico tijuanense Josué Ramírez fue confirmado como el único acto mexicano dentro del cartel de Coachella 2027, una participación que marca un nuevo paso en su crecimiento internacional.

Con una propuesta que mezcla el post-punk con sonidos regionales mexicanos, Josué Ramírez compartirá escenario con figuras de talla global y llevará su característico estilo a uno de los escaparates más influyentes de la industria musical.

Daddy Yankee, Dua Lipa y Tame Impala encabezan el cartel de Coachella 2027 ( Coachella 2027)

La Texana será el único artista mexicano en Coachella 2027

Coachella 2027 confirmó a La Texana como el único artista mexicano presente en el festival que se realizará durante los fines de semana del 9, 10 y 11 de abril; y 16, 17 y 18 de abril del próximo año.

La presencia en concierto de La Texana en Coachella 2027 será durante la jornada de los días sábados, el 10 y 17 de abril.

Donde La Texana llevará su proyecto innovador de post-punk, fusionado con elementos de música regional mexicana junto al dark wave, synthpop y rock alternativo.

Pues tal y como el músico y compositor tijuanense Josué Ramírez, La Texana ha definido su música como “post-punk norteño”, e incluso “post-punk acrisolado”.

Asimismo, la llegada de La Texana a Coachella 2027 se da con su salto internacional tras su álbum debut La Casa Que Cae de 2025, de donde se desprenden temas como Terco y Dispara.