Danny Ocean ya lanzó Reflexa, el tercer álbum de estudio, mismo del que te revelamos el significado y el nombre de las canciones que incluyó.

De nueva cuenta Danny Ocean -de 31 años de edad- está acaparando la atención, luego de que el 2 de mayo lanzó Reflexa.

Pero ¿qué significado hay detrás del nuevo álbum Reflexa? Te contamos lo que Danny Ocean dijo sobre su disco.

Reflexa de Danny Ocean: ¿Cuál es el significado de su nuevo álbum?

Danny Ocean se confesó totalmente sobre Reflexa, su tercer álbum de estudio, al que le empeñó año y medio, y que asume tenía “amor-odio” por el.

Y es que el cantante de Venezuela compartió que con Reflexa supo encontrar los espacios creativos durante una gira, donde normalmente no escribe porque no fluye.

Al significado de este disco se le suma el que Danny Ocean tuviera su lado Reflexa, al preguntarse si estaba yendo por camino correcto y si hacer música, era lo que quería en su vida.

Danny Ocean, músico. (@dannocean)

Ante la pregunta que asume siempre se hará, Danny Ocean compartió que lo que tiene claro es que buscará dejar algo positivo en su música.

Asimismo, Danny Ocean sume que Reflexa viene con nuevos ritmos que más que ser un cambio, lo llama “etapa”.

Reflexa de Danny Ocean: Estas con las canciones de su nuevo disco

Son 12 canciones las que Danny Ocean incorporó a su nuevo disco, Reflexa, por el que contó que algunas fueron hechas en el último año, pero otras ya las tenía desde hace un tiempo.

Estas son las canciones de Reflexa de Danny Ocean:

La noche Ley universal Amor Tauro y piscis La idea de amarme Medio friends Cero condiciones Si no no No te enamores de él Ferrari Lo mejor en tu vida Involucrarnos

Reflexa, el nuevo álbum de Danny Ocean. (@dannocean)

Hasta el momento, Reflexa de Danny Ocean solo cuenta con tres videos oficiales; No te enamores de él, Cero condiciones y Si no no.

Con información de Revista GQ