Danny Ocean advirtió a sus fans de lo que no le gusta que le hagan y pedirle foto mientras está comiendo es una de las acciones que más detesta.

Danny Ocean, el músico venezolano de 30 años de edad, se puso serio en su cuenta de Twitter y se sinceró sobre algo que le molesta de la fama.

Sin embargo, su petición dividió opiniones entre sus fans, sobre todo porque días antes se mostró peace and love por la situación de la balacera al terminar su concierto en Morelia.

¿Danny Ocean se puso en modo diva? El músico de Venezuela se sinceró en su cuenta de Twitter y pidió a sus fans que respetaran su “momento sagrado”.

Parece ser que el cantante de ‘Me Rehúso’ vivió un momento incómodo con un fan, pues en Twitter escribió un texto que podría traducirse en experiencia.

Con pocas letras y siendo contundente, Danny Ocean pidió a sus fans que si lo llegan a ver comiendo en algún lugar “no me pidan la foto”, aludiendo al respeto.

Señaló que ese momento para él es “sagrado”, de forma que apostó a que sus fans comprenderían por qué no está dispuesto a fotografiarse en ese contexto.

“Si me ves comiendo no me pidas la foto. Gracias por entender el momento sagrado”.

Danny Ocean, cantante.