La plataforma Reddit suspendió a Paul McCartney por fotos de su concierto.

El equipo de Paul McCartney, de 83 años de edad, informó que el cantante tuvo algunas dificultades con su perfil en dicha plataforma.

Paul McCartney fue suspendido de Reddit por compartir fotos de su concierto

Se dio a conocer que Paul McCartney fue suspendido de Reddit por compartir fotos de sus conciertos en el Fonda Theatre de Los Ángeles, en Estados Unidos.

Por fortuna, tras el baneo, la cuenta de Paul McCartney en Reddit ya fue activada de nuevo.

Paul McCartney (KAMIL KRZACZYNSKI / AFP)

De acuerdo con los reportes, el equipo de comunicación del cantante intentó subir postales de los recientes shows en vivo de Paul McCartney, pero sufrieron un bloqueo.

El baneo se dio en el perfil en subreddit de Paul McCartney, que se encontraba inactivo desde el 2020.

Por ahora, se desconocen los motivos por los que Paul McCartney fue suspendido de Reddit o las normas que haya infringido.

Pero, cientos de usuarios fueron sorprendidos al encontrar en Reddit el mensaje “Paul McCartney ha sido baneado“.

Algunos de los fans del cantante de Let It Be tomaron la situación con bastante humor.

Paul McCartney (AP )

El bloqueo del Reddit de Paul McCartney llegó en un momento importante para el cantante.

Esto porque recientemente anunció que el lanzamiento de su nuevo álbum “The Boys of Dungeon Lane” será el 29 de mayo .

La producción será una de las más introspectivas que haya hecho Paul McCartney, llevando a sus fans al origen de su vida.

Junto con la revelación de su disco, Paul McCartney dio un adelanto de “Day We Left Behind” donde menciona sus primeros años con John Lennon y George Harrison.