¿Rauw Alejandro o C. Tangana? El debate sobre quién compuso la mejor canción para despedirse de Rosalía.

En julio pasado se confirmó lo que era un secreto a voces desde hacía semanas: Rosalía (30 años) y Rauw Alejandro (30 años) habían terminado.

Esto sucedió a cuatro meses de que Rosalía y Rauw Alejandro anunciaran su compromiso, en marzo, con el estreno del sencillo ‘Beso’, en el que se declaron su amor incondicional.

Canción de Rauw Alejandro dedicada a Rosalía genera debate que involucra a C. Tangana

La ruptura inspiró a Rauw Alejandro a escribir Hayami Hana (flor de gran belleza, según su traducción en español), canción que se considera su última carta de amor a Rosalía.

Las redes sociales no han esperado para reaccionar a la canción, siendo un debate el que ha llamado mucho la atención, pues involucra a C. Tagana, expareja de Rosalía.

¿Rauw Alejandro o C. Tangana, quién compuso la mejor canción para despedirse de Rosalía?, han preguntado los internautas.

Y es que, años atrás C. Tangana también quedó muy dolido por su ruptura con Rosalía, lo que lo llevó a incluír versos dedicados a ella en muchas de sus canciones post ruptura.

Pero, la referencia más clara de C. Tangana a Rosalía está en la canción y el videoclip ‘Tú Me Dejaste de Querer’, de 2020, cuyos primeros versos dicen:

“Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba

Cuando más falta hacía

Tú me diste la espalda (vaya)

Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba

Cuando más te quería

Se te fueron las ganas (toma que toma)”

Rauw Alejandro y C. Tangana: ¿Quién le dedicó la mejor canción a Rosalía? Las redes debaten

Los fans de Rauw Alejandro y C. Tangana han iniciado una discusión en X (antes Twitter), donde muchos afirman que ‘Hayami Hana’ no tiene nada qué hacer ante ‘Tú Me dejaste de Querer’.

Y es que, muchos consideran que la canción de Rauw Alejandro es más un medio para lavar su imagen ante las acusaciones de traición a Rosalía, lo que lo llevó a escribir una canción excesivamente cursi.

En contraste, los defensores de C. Tangana afirman que ‘Tú Me dejaste de Querer’ no sólo exhibe parte de su romance con Rosalía, también representa una propuesta musical muy interesante.

Esto, sin embargo, no ha evitado que los fans de Rosalía afirmen que ella es superor a sus dos exes.