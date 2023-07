Valeria Duque dice que es falsa su infidelidad con Rauw Alejandro a Rosalía y exige tener consciencia con lo que su publica pues se afecta a personas de manera injusta.

Tras ser considerada como una de las parejas más sólidas de la industria musical, Rosalía y Rauw Alejandro - ambos de 30 años de edad- se separaron después de tres años de relación.

De inmediato comenzaron a surgir varias especulaciones sobre el motivo de la ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro.

A través de Twitter se viralizó el rumor de que Rauw Alejandro le habría sido infiel a Rosalía con la modelo Valeria Duque, la cuál habría conocido en México.

Tras ser tachada como la tercera en discordia, Valeria Duque rompió el silencio y aseguró que las acusaciones en su contra son falsas y asegura que nunca ha estado involucrada en una situación así.

En medio de todas las especulaciones, Rosalía y Rauw Alejandro confirmaron el fin de su relación luego de que en el mes de marzo habían anunciado su compromiso.

A través de las redes sociales se viralizó el rumor de que Rauw Alejandro le habría sido infiel a Rosalía con la modelo Valeria Duque, de 31 años de edad.

Pese a que todo se trataba de especulaciones, Valeria Duque recibió un sinfín de críticas por presuntamente ser la responsable de la ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro.

Cansada de todas las críticas en su contra, Valeria Duque rompió el silencio y negó tener un vínculo con Rauw Alejandro.

A través de un comunicado, Valeria Duque señaló que no se había pronunciado pues considera que el silencio es una respuesta sabía ante las ofensas y acusaciones injustas y falsas”

Sin embargo, Valeria Duque decidió romper el silencio para generar consciencia de lo fácil que es destruir y atacar a una persona luego de que se difundió información engañosa y malintencionada.

Valeria Duque destacó que es increíble el alcance que pude tener una información que no es verídica.

En su mensaje, Valeria Duque lamentó que hayan sido las mujeres quienes hayan sido las más crueles, pues las invitó a tener más consciencia sobre el poder que tienen sus palabras.

Valeria Duque señaló que nunca había estado involucrada en una situación similar.

En su comunicado, Valeria Duque destacó que todo lo que se está diciendo sobre ella es falso, pues no tiene una relación con Rauw Alejandro.

Valeria Duque señaló que ha sido víctima de acusaciones falsas que tenían el objetivo de destruir la reputación de varias personas.

En su mensaje, Valeria Duque lamentó que o que le pasó a ella les pase a muchas personas que quizá no tengan la misma inteligencia emocional.

Valeria Duque lamentó que se este normalizando la violencia que se genera en las redes sociales y es que las personas se respaldan en el anonimato para juzgar a otras personas.

“Esto que me pasó a mí le pasa de diferentes maneras y escenarios a muchas personas que quizás no tienen la fuerza e inteligencia emocional que yo tengo y se está normalizando la maldad que no ataca de frente, sino que se esconde detrás de los teclados y pantallas”

En ese sentido, Valeria Duque destacó que todo lo que ha circulado en las redes sociales es mentira por lo que pidió ser más consciente de lo que se publica porque se puede afectar la vida de una persona.

Valeria Duque recordó que desde hace mucho tiempo se encuentra en el medio del espectáculo y siempre la ha caracterizado su profesionalismo y disciplina.

“Hace mucho tiempo he estado en esta industria del entretenimiento, conozco cantidad de personas del medio y he trabajado en el mismo durante años, he participado en proyectos importantes a nivel mundial y toda la gente que me conoce y la comunidad que me sigue y me apoya ha visto de cerca el crecimiento de mi carrera y mi trabajo en el que me he caracterizado por mi profesionalismo y disciplina”

Valeria Duque