Conocido como “El Negro Rada”, Rubén Rada construyó una trayectoria de más de seis décadas en la que combinó el candombe con rock, jazz, funk y otros géneros.

Fue integrante de agrupaciones como Los Hot Blowers, El Kinto, Tótem y Opa, además de desarrollar una extensa carrera como solista.

¿Quién fue Rubén Rada?

Omar Rubén Rada Silva fue un músico, cantante, compositor y percusionista uruguayo nacido en Montevideo.

Sus primeros acercamientos a la música ocurrieron durante su infancia. A los 10 años comenzó a participar en la comparsa Morenada y posteriormente pasó por una murga y por la orquesta de candombe Cubanacán, dirigida por Pedro Ferreira.

Rubén Rada, músico uruguayo (Instagram/@negrorada)

A los 17 años debutó profesionalmente como vocalista de Los Hot Blowers, agrupación de jazz en la que coincidió con músicos como Hugo y Osvaldo Fattoruso.

A mediados de los años 60 llegó El Kinto, grupo considerado pionero del candombe beat, una fusión de candombe, rock y música brasileña.

¿Cuántos años tenía Rubén Rada?

Rubén Rada tenía 83 años cuando murió el 26 de agosto de 2026.

Celebró su cumpleaños número 83 apenas unas semanas antes de su fallecimiento.

¿Quién fue la esposa de Rubén Rada?

Rubén Rada tuvo una primera relación matrimonial con María Fernanda Vivanco.

Posteriormente formó pareja con Patricia Jodara, psicóloga argentina.

¿Qué signo zodiacal era Rubén Rada?

Rubén Rada era Cáncer, debido a que nació el 16 de julio.

¿Quiénes fueron los hijos de Rubén Rada?

Rubén Rada tuvo tres hijos: Lucila, Matías y Julieta Rada.

Lucila Rada nació de su primer matrimonio con María Fernanda Vivanco. Matías y Julieta fueron sus hijos con Patricia Jodara.

Rubén Rada (Revista Canta Rock, 1984)

¿Qué estudió Rubén Rada?

Rubén Rada no desarrolló su formación profesional a través de una carrera universitaria.

Su aprendizaje estuvo ligado desde muy joven a la práctica musical, el carnaval, el candombe y las agrupaciones en las que comenzó a participar durante su adolescencia.

¿En qué trabajó Rubén Rada?

Rubén Rada trabajó principalmente como cantante, compositor y percusionista, aunque también tuvo incursiones en la actuación y la televisión.

En 2011 recibió el Latin Grammy a la Excelencia Musical y continuó grabando y presentándose durante sus últimos años.

Incluso, en 2019 realizó Parte de la historia, un espectáculo en el que reunió canciones de sus principales agrupaciones acompañado por sus hijos.

¿De qué murió Rubén Rada?

Rubén Rada murió el 26 de agosto de 2026, a los 83 años, en Montevideo, Uruguay.

Su familia informó que el músico llevaba aproximadamente un mes enfrentando una neumonía y sus complicaciones.

Semanas antes, había sido hospitalizado de urgencia después de ser diagnosticado con una neumonía bilateral.

Su fallecimiento ocurrió apenas unas semanas después de que cumpliera 83 años y puso fin a una trayectoria de más de seis décadas dedicada a la música.