Roberto Milchorena, “Oso” de Three Souls in My Mind, fue para muchos seguidores del rock mexicano, uno de los mejores bajistas de la escena.

Dejando Roberto Milchorena un gran legado, no solo en Three Souls in My Mind, sino en la música en general, el cual es recordando tras su muerte el 24 de septiembre de 2025.

¿Quién fue Roberto Milchorena?

Roberto Milchorena fue un bajista y músico mexicano que nació en 1942, conocido como “Oso” en la banda de rock Three Souls in My Mind.

Él fue uno de los fundadores del grupo, siendo el bajista principal hasta su salida en 1972.

Roberto “Oso” Milchorena (Agencia México)

¿Qué edad tenía Roberto Milchorena?

De acuerdo con los reportes de su muerte, Roberto Milchorena murió a la edad de 83 años.

¿Quién era la esposa de Roberto Milchorena?

Se sabe que Roberto Milchorena estaba casado; sin embargo, nunca se dio a conocer la identidad de su esposa.

¿Qué signo zodiacal era Roberto Milchorena?

Al no conocerse la fecha exacta de nacimiento de Roberto Milchorena, no se sabe cuál era su signo zodiacal.

Three Souls in my Mind (Agencia México)

¿Cuántos hijos tenía Roberto Milchorena?

Se sabe que Roberto Milchorena tuvo varias hijas y un hijo, aunque no se dieron detalles de su identidad.

¿Qué estudió Roberto Milchorena?

No hay datos del grado de estudios o carrera que cursó Roberto Milchorena, ni si tomó cursos de música, composición y bajo.

O bien, desarrolló todas sus habilidades de forma externa a una institución y “sobre la marcha”.

¿En qué ha trabajó Roberto Milchorena?

Roberto Milchorena es conocido por ser el bajista fundador de Three Souls in My Mind, banda en la que estuvo hasta 1972.

Posteriormente durante su etapa en El Salvador, fundó su propio sello musical, el cual no prosperó.

En la década de los 80’s regresa a México para una segunda etapa con Three Souls in My Mind.

Tras esto mantuvo un perfil bajo, desempeñándose como parte de diversos grupos emergentes, como solista y de productor en distintas ocasiones.

Murió Roberto Milchorena “Oso” de Three Souls in My Mind

En la mañana del 24 de septiembre de 2025, se dio a conocer la muerte a los 83 años de Roberto Milchorena “Oso”, bajista y fundador de Three Souls in My Mind.

La noticia de la muerte de Roberto Milchorena “Oso” fue dada a conocer por su ex compañero y baterista de Three Souls in My Mind, Charlie Hauptvogel.

De acuerdo con el mismo Charlie Hauptvogel, Roberto Milchorena murió por diversos factores, entre ellos la edad y varios problemas intestinales.

Según lo menciona el baterista, Roberto Milchorena aún estaba dando presentaciones a pesar de su avanzada edad, sin embargo ya se le veía sin ganas y decaído.