A raíz de la muerte de Roberto “Oso” Milchorena, bajista y fundador de Three Souls in my Mind, muchos recordaron la historia de su huída de México a Estados Unidos.

Todo después del concierto de Avándaro en 1971, donde Roberto “Oso” Milchorena y Three Souls in my Mind participaron.

¿Por qué Roberto “Oso” Milchorena huyó de México a Estados Unidos?

Roberto “Oso” Milchorena tuvo que irse de México a Estados Unidos, debido a acusaciones de narcotráfico por parte de las autoridades mexicanas tras el festival de Avándaro.

Junto con Three Souls in my Mind, Roberto “Oso” Milchorena cerró el festival de Avándaro en 1971; sin embargo, esto lo puso en la mira de las autoridades de México.

Roberto “Oso” Milchorena (Agencia México)

Unos días después del festival de Avándaro, el Procurador de Justicia de ese entonces, Pedro Figueroa, solicitó una reunión con el bajista.

De acuerdo con varias entrevistas que dio Roberto “Oso” Milchorena, el Procurador lo acusaba directamente a él de meter varios costales de mariguana al evento.

Las autoridades le mencionaron que no tenían ningún problema con el festival, salvo el detalle de que supuestamente se vendieron estupefacientes en el mismo.

Aunque no se le imputaron cargos, el bajista era llamado de manera constante para rendir su declaración; sin embargo, creía que en cualquier momento lo iban a encerrar.

Así que tras hablar con los otros miembros de Three Souls in my Mind, se fue con su novia y su hijo a Estados Unidos a inicios de 1972.

Roberto “Oso” Milchorena también pasó un tiempo en El Salvador

Durante esta etapa, Roberto “Oso” Milchorena también se fue a El Salvador, donde buscó retomar su carrera musical abriendo su propio sello discográfico.

Sin embargo el proyecto de Roberto “Oso” Milchorena no prosperó; aún así se mantuvo fuera de México hasta que las autoridades dejaron de solicitarlo.

Tras esto regresó al país manteniendo un perfil bajo, hasta una segunda etapa en Three Souls in my Mind en la década de los 80’s.

Luego de grabar algunos álbumes con la banda, se retiró formalmente de esta, aunque mantuvo su carrera musical de manera independiente.

Se mantuvo tocando en bandas independientes, proyectos emergentes, además de producir y ser parte de algunos estudios de grabación.