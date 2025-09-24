Una noticia triste para el rock mexicano, se dio a conocer la muerte de Roberto “Oso” Milchorena, bajista y fundador de Three Souls in My Mind, este 24 de septiembre.

La muerte de Roberto “Oso” Milchorena fue dada a conocer por uno de sus ex compañeros de Three Souls in My Mind, el baterista Charlie Hauptvogel.

Three Souls in my Mind (Agencia México)

¿De qué murió Roberto “Oso” Milchorena?

Hasta el momento, no se ha mencionado la causa de muerte de Roberto “Oso” Milchorena; Charlie Hauptvogel de Three Souls in My Mind solo se limitó a informar del deceso en sus redes sociales.

No se sabe si Roberto “Oso” Milchorena padecía de alguna enfermedad o sufrió algún accidente recientemente.

Algunos fans señalan que pudo deberse a la edad, pues el bajista de Three Souls in My Mind tenía más de 70 años; aunque no se sabe su fecha de nacimiento exacta.

No obstante, aún se le veía activo en algunos conciertos pequeños y “tocadas” con grupos emergentes, de ahí que su muerte haya causado conmoción entre los fans.

Se espera que conforme avancen las horas y días, los familiares y gente cercana al bajista den más detalles de esta lamentable muerte.

Roberto “Oso” Milchorena (Agencia México)

¿Quién fue Roberto “Oso” Milchorena?

Roberto “Oso” Milchorena fue uno de los fundadores de Three Souls in My Mind, siendo parte de la alineación original que debutará el 12 de octubre de 1968.

No obstante, Roberto “Oso” Milchorena no fue parte de la alineación “final” de Three Souls in My Mind, que después se consagró con Ramón Galván y Carlos Bautista.

Durante su etapa en la banda fue responsable de varios temas en inglés con influencias del blues estadounidense y el rock inglés.

Tal vez, la historia más conocida alrededor del bajista es que fue acusado por autoridades mexicanas de meter varios costales de mariguana al concierto de Avándaro .

Esto lo obligó a huir de México a Estados Unidos durante un año; posteriormente, se iría a El Salvador y a partir de la década de los 80’s mantuvo un perfil bajo.