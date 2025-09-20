El 19 de septiembre de 2025, se dio a conocer la muerte a los 38 años de Ariadnalí De la Peña, actriz conocida por participar en Bardo y Fear the Walking Dead.

Aunque se desconoce la causa de muerte de Ariadnalí De la Peña, se teme que haya sido producto de un cáncer que padeció en 2021.

¿Quién fue Ariadnalí De la Peña?

Ariadnalí De la Peña fue una actriz mexicana nacida en Mexicali, Baja California, México.

Destacando por papeles en Bardo de Alejandro González Iñárritu y Fear the Walking Dead.

Ariadnalí De la Peña (@ariadnalidelap)

¿Qué edad tenía Ariadnalí De la Peña?

Ariadnalí De la Peña nació en noviembre de 1986, al momento de su muerte tenía 38 años de edad.

¿Quién era el esposo de Ariadnalí De la Peña?

No hay detalles de que Ariadnalí De la Peña estuviera casada o en una relación actualmente.

Ariadnalí De la Peña (@ariadnalidelap)

¿Qué signo zodiacal era Ariadnalí De la Peña?

Aunque no se sabe el día en que nació, Ariadnalí De la Peña pudo ser del signo de Escorpión o Sagitario, que son los que rigen el mes de noviembre.

¿Cuántos hijos tenía Ariadnalí De la Peña?

Hasta donde se ha informado, Ariadnalí De la Peña no tenía hijos o hijas.

Ariadnalí de la Peña (@ariadnalidelap)

¿Qué estudió Ariadnalí De la Peña?

Ariadnalí De la Peña estudió Teatro en la Facultad de Artes de Baja California.

¿En qué ha trabajó Ariadnalí De la Peña?

Aunque tuvo una carrera relativamente corta, Ariadnalí De la Peña fue parte de varios proyectos en cine y televisión.

Si bien es más reconocida por aparecer en Fear the Walking Dead y Bardo, fue parte de otras series y cortometrajes.

Estos son los proyectos donde participó:

Valle de los Conejos

Familia de medianoche

La gran seducción

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

Guardado, hermano

Areluc Emaval

Ruta Madre

San Cristobal

Fear the Walking Dead

Dying Sunset

Los Hámsters

Ariadnalí De la Peña murió a los 38 años

A través de un comunicado, instituciones culturales de México dieron a conocer la muerte de Ariadnalí De la Peña el pasado 18 de septiembre de 2025.

No obstante, la muerte de Ariadnalí De la Peña se anunció hasta el 19 de septiembre, los familiares quisieron llevar el luto en privado.

Se desconoce la causa de muerte de Ariadnalí De la Peña, aunque se teme que sea consecuencia de un cáncer de colon que la aquejó en 2021.

En diciembre de ese mismo año la actriz de Bardo dio a conocer que su colon estaba sano y la operación a la que se sometió salió bien.

No se dieron detalles sobre un posible regreso de la enfermedad, algún otro padecimiento o accidente.