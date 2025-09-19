Murió Julieta Fierro, astrónoma mexicana y divulgadora científica, a los 77 años de edad este 19 de septiembre.

Medios reportan la muerte de la científica mexicana Julieta Fierro Gossman, quién se desempeñó en estudio de los astros y cuerpos celestes en México.

Además de ser considerada como una de las pioneras en este ramo científico, también era conocida como la “estrella de rock” de la divulgación de la ciencia dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Reportan muerte de Julieta Fierro, astrónoma mexicana y divulgadora científica, a los 77 años de edad

El periodista Juan Becerra fue el primero en reportar la muerte de Julieta Fierro, astrónoma mexicana y divulgadora científica, a los 77 años de edad.

A través de una publicación en la red social X, el periodista y también conductor de noticias se despidió de la científica mexicana, quién además también mandó condolencias para los hijos de Julieta Fierro.

"Lamento profundamente el fallecimiento de Julieta Fierro Gossman. Científica, estudiosa del cosmos, pionera en la divulgación de la ciencia. Hoy más cerca que nunca de los cuerpos celestes que tanto estudióAbrazo a Luis y Agustín, sus hijos" Juan Becerra, periodista

Julieta Fierro también fue profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

Por su parte la UNAM también lamentó al muerte de una de sus académicas más destacadas, quién fue miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, en su nivel más alto, así como de la Academia Mexicana de la Lengua.

" La UNAM lamenta el fallecimiento de Julieta Fierro, <a href="https://x.com/hashtag/OrgulloUNAM?src=hashtag_click" rel="">#OrgulloUNAM</a>, investigadora del Instituto de Astronomía, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, en su nivel más alto, y de la Academia Mexicana de la Lengua. Con su voz y dedicación acercó la ciencia a varias generaciones, dejando un legado que trasciende las fronteras y el tiempo UNAM en X

También otros periodistas se despidieron de Julieta Fierro como la también conductora Gabriela Warkentin, quién la despidió igualmente con un mensaje en la red social X, y la recordó como una persona brillante, generosa, lúcida, divertida y de risa espontánea.

"Qué triste la muerte de Julieta Fierro. Brillante, generosa, lúcida, divertida, de risa espontánea. Siempre que hablábamos me recordaba: “hay que voltear a ver el cielo, Gabi”. Seguro ya andarás por allá y por tantas estrellas y misterios, querida Julieta. Te voy a extrañar. Gabriela Warkentin en X

Entre sus múltiples reconocimientos que recibió Julieta Fierro, astrónoma mexicana y divulgadora de la ciencia en México destacan:

Premio Kalinga de la UNESCO por la popularización de la ciencia

Medalla al Mérito en Ciencias de la Ciudad de México

Premio Klumpke-Roberts de la Sociedad Astronómica del Pacífico, Estados Unidos

Medalla Vasco de Quiroga del año 2001















