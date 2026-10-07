Piero De Benedictis era un cantautor conocido por éxitos como “Mi viejo” y “Pedro de nadie”; murió a los 81 años el 7 de octubre en Buenos Aires.

La carrera musical de Piero se destacó por su estilo musical, el cual incluyó temas sociales y políticos, basados en la cultura argentina.

Piero es conocido por canciones como ‘No te vayas por favor’ y ‘Tengo la piel cansada por la tarde’, pero su tema más famosos fue ‘Mi Viejo’, una melodía que marcó a generaciones.

¿Quién era Piero De Benedictis? El autor de “Mi viejo”

Piero Antonio Franco De Benedictis era un cantautor y actor de origen italiano, pero radicado en Argentina desde niño.

La atracción musical de Piero inició cuando estudiaba en un seminario y fue un padre quien envió una de sus canciones al Canal 9 de la televisión argentina.

Piero murió el 7 de octubre de 2026 tras padecer un cuadro de neumonía.

Piero (Instagram/@pierocantautor)

¿Qué edad tenía Piero De Benedictis?

Piero De Benedictis nació el 19 de abril de 1945; tenía 81 años de edad.

¿Quién era la esposa de Piero De Benedictis?

Piero De Benedictis se casó en dos ocasiones con María Laura Lampreabe y Mariana Schettini.

¿Qué signo zodiacala era Piero De Benedictis?

Piero De Benedictis era Aries.

¿Cuántos hijos tenía Piero De Benedictis?

Piero De Benedictis tuvo cuatro hijos:

Mariano De Benedictis

Juan De Benedictis

Giuliano De Benedictis

Fiorella De Benedictis

Piero, cantautor italiano (Instagram/@pierocantautor)

¿Qué estudió De Benedictis?

Su educación básica la estudió en Allen, Argentina e ingresó al seminario, pero lo abandonó para iniciar su carrera musical.

¿En qué ha trabajado Piero De Benedictis?

Piero De Benedictis comenzó su carrera musical haciendo presentaciones en televisión y en 1965 grabó su sencillo ‘El cachvache’ y ‘Rosa, Rosita’.

Tras le lanzamiento de sus primeras canciones, Piero De Benedictis comenzó hacer presentaciones en vivo en diversos lugares de Buenos Aires.

En 1968 conoció a José Tcherskaski, con quien compuso el conocido tema ‘Mi Viejo’ y canciones como ‘No te vayas por favor’ y ‘Tengo la piel cansada de la tarde’.