Te contamos quién fue Gabino Palomares, cantautor y activista mexicano.

Su carrera, influida por la trova cubana y canciones sudamericanas de protesta, es recordada por escribir canciones inspiradas en las luchas sociales de México.

¿Quién fue Gabino Palomares?

Gabino Palomares Gómez fue un cantautor y activista social mexicano. Se le considera uno de los fundadores del llamado Canto Nuevo, junto a Amparo Ochoa, Óscar Chávez y Los Folkloristas.

Su canción más conocida fue La maldición de Malinche, que aborda la colonización cultural además del desprecio por lo propio por preferir lo extranjero.

Gabino Palomares, cantautor mexicano (Gabino Palomares / Facebook)

¿Cuántos años tenía Gabino Palomares?

Gabino Palomares tenía 76 años de edad al momento de su muerte, confirmada el 30 de septiembre 2026.

Nació el 26 de mayo de 1950 en el municipio de Comonfort, Guanajuato.

Gabino Palomares, cantautor mexicano (Gabino Palomares / Facebook)

¿Quién fue la esposa de Gabino Palomares?

No hay información acerca de si Gabino Palomares estaba casado. El cantautor mantuvo su vida privada alejada de los reflectores.

Gabino Palomares, cantautor mexicano (Gabino Palomares / Facebook)

¿Qué signo zodiacal era Gabino Palomares?

Por su fecha de nacimiento, Gabino Palomares pertenecía al signo zodiacal Géminis.

¿Cuántos hijos tuvo Gabino Palomares?

Gabino Palomares tuvo una hija, llamada Griselda Palomares.

Gabino Palomares, cantautor mexicano (Gabino Palomares / Facebook)

¿Qué estudió Gabino Palomares?

Se sabe que Gabino Palomares estudió Ingeniería Química en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Gabino Palomares, cantautor mexicano (Gabino Palomares / Facebook)

¿En qué trabajó Gabino Palomares?

La carrera musical de Gabino Palomares inicia en 1972, año en que presenta su primer espectáculo “Poemas y Canciones” con el que triunfa en los Festivales de la canción universitaria.

Para 1975 se mudó a la Ciudad de México y comenzó a cantar en bares, universidades, colonias, plazas públicas, sindicatos y teatros.

Hacia 1978 lanzó su primer LP que incluye su popular tema La maldición de la Malinche. En ese mismo año, participó como actor y cantante en la obra El extensionista.

En Cuba, durante 1982, fue elegido como Secretario General del Comité Internacional de la Nueva Canción.

Tras 40 años de carrera, Gabino Palomares celebró con un concierto en el Teatro Ciudad Esperanza Iris en CDMX.

Los discos que Gabino Palomares publicó fueron:

1978: La maldición de Malinche

1980: Fabricando la luz

1984: Hace como un año

1985: El extensionista

1987: No te creo nada

1989: ¿Qué vamos a hacer?

1991: Septiembre: Canciones contra la guerra

1997: Antología 1

1997: Antología 2

2000: Historia cotidiana

2006: Salimos

2010: México a través de su canto

2010: Gabino Palomares interpreta a Chava Flores

A lo largo de su carrera compartió escenario con grandes figuras de la Nueva Canción, como Mercedes Sosa, Óscar Chávez, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Joan Manuel Serrrat.