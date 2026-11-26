Andrew Taylor fue un músico, compositor y productor británico que alcanzó reconocimiento internacional como uno de los guitarristas originales de Duran Duran.

Murió el 23 de noviembre de 2026, a los 65 años, después de una larga batalla contra el cáncer de próstata metastásico. La noticia fue comunicada dos días después por su familia y sus antiguos compañeros de banda.

A lo largo de su carrera participó en algunos de los álbumes más importantes del grupo, desarrolló proyectos musicales alternativos y colaboró con artistas como Robert Palmer y Rod Stewart.

¿Quién fue Andy Taylor?

Andy James Taylor nació en Tynemouth, Inglaterra, y creció en Cullercoats, en el noreste del país.

Comenzó a tocar la guitarra a los 11 años y se incorporó a Duran Duran en 1980, cuando la agrupación buscaba consolidar su formación.

Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran (Instagram | @andytaylorofficial)

Su estilo combinó elementos del rock, el punk y la música bailable, contribuyendo a definir el sonido de la banda durante su etapa de mayor popularidad.

¿Cuántos años tenía Andy Taylor?

Andy Taylor tenía 65 años al momento de su fallecimiento, ocurrido el 23 de noviembre de 2026.

¿Quién fue la esposa de Andy Taylor?

Andy Taylor estuvo casado con Tracey Wilson, con quien contrajo matrimonio en 1982. La pareja permaneció unida durante más de cuatro décadas y formó una familia.

Tras su muerte, Tracey lo recordó como un esposo amoroso y una persona cuya prioridad siempre fue su familia.

¿Quiénes fueron los hijos de Andy Taylor?

Andy Taylor tuvo cuatro hijos con Tracey Wilson: Georgina, Isabella, Bethany y Andrew.

También fue abuelo de un niño llamado Albie, según el comunicado difundido por Duran Duran.

¿Cuál era el signo zodiacal de Andy Taylor?

Andy Taylor nació el 16 de febrero, por lo que su signo zodiacal era Acuario.

¿Qué estudió Andy Taylor?

Andy Taylor asistió a Whitley Bay School, en Inglaterra. Sin embargo, no desarrolló una trayectoria universitaria: dejó los estudios antes de concluir su formación escolar para dedicarse a tocar en diferentes agrupaciones musicales.

Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran (Instagram | @andytaylorofficial)

¿En qué trabajó Andy Taylor?

La trayectoria de Andy Taylor estuvo vinculada principalmente con la música. Como integrante de Duran Duran participó en discos como:

Duran Duran

Rio

Seven and the Ragged Tiger

También formó parte de The Power Station, proyecto que creó en 1985 junto con John Taylor, Robert Palmer y Tony Thompson.

Posteriormente, desarrolló una carrera como solista y productor. Lanzó los álbumes:

Thunder

Dangerous

Andrew Taylor colaboró con Rod Stewart en el disco Out of Order y publicó sus memorias, Wild Boy: My Life in Duran Duran, en 2008.

En 2022 ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll como integrante de Duran Duran. Ese mismo año reveló públicamente que padecía cáncer de próstata en etapa avanzada, enfermedad que finalmente provocó su muerte.